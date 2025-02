Koop de beste 911 ooit en steun het goede doel!

Het Rode Kruis steunen was nog nooit zo leuk!

De autowereld heeft al veel verjaardagsmodellen gezien, en die vielen vaak tegen. Maar dat deed Porsche niet. In 2023 vierde het Duitse merk de zestigste verjaardag van de 911 met een nieuwe uitvoering: de S/T. Hoewel ik (nog?) geen meter met het ding heb gereden, durf ik te beweren dat dit de beste 911 ooit is.

Het concept is zo briljant: een GT3 Touring-uiterlijk met een GT3 RS-motor. Zo ziet de S/T er voor de leek uit als een ‘normale’ 911, maar kenners weten dat ze met iets heel bijzonders te maken hebben. Het feestnummer is de 4.0-liter zescilinder boxer die 525 pk en 465 Nm produceert. Je hoeft pas bij 9.000 tpm te schakelen met de handschakelde bak met korte overbrengingen. Doe je dat, dan kun je na 3,7 seconden aan de 100 km/u zitten. De topsnelheid is 300 km/u.

De 911 hierboven kan van jou worden. Dit is nummer 1.919 van de in totaal 1.963 exemplaren die Porsche heeft gebouwd van de 911 S/T. Je kunt gerust stellen dat er aardig wat opties op deze bewuste S/T zitten. Denk aan het Heritage Design Package voor het uiterlijk en de exclusieve kleur Shore Blue Metallic. Ook de velgkleur – Ceramica, voor degenen die het willen weten – kun je alleen op de S/T krijgen.

In de cabine vind je kuipstoelen met een stoffen middenstuk in de kleur Classic Cognac. Om nog maar eens een eerbetoon aan de 911-historie te brengen, zitten er zwarte krijtstrepen op de bekleding. Dit is gedaan door de Porsche Exclusive Manufaktur.

En het wordt alleen nog specialer. Deze 911 is de laatste in Amerika die nog geen eerste eigenaar heeft gehad. Na de gebruikelijke testkilometers in Europa werd de S/T naar Porsche Cars North America gebracht. Sindsdien staat ie bij de Amerikaanse dealer. Dat verklaart de kilometerstand van 1.538 kilometer. Het is dus niet de S/T die net op tijd kon vluchten voor de vlammen in LA.

Koop een 911 voor het goede doel!

Diezelfde vlammen hebben nog een link met de veiling van de S/T. De echte reden dat je deze 992 wilt hebben, is natuurlijk om het goede doel te steunen. De opbrengsten van de 911 S/T-veiling gaan rechtstreeks naar het Rode Kruis. Met dit geld gaat het Rode Kruis mensen helpen die getroffen zijn door de bosbranden in Californië.

Veilinghuis RM Sotheby’s zal de veiling op dinsdag 18 februari 2025 verzorgen. Wie het hoogste bod uitbrengt, ontvangt niet alleen de 911 S/T maar ook het bijbehorende Porsche Design Chronograph 1 – 911 S/T-horloge. Wij hebben geen idee wat de S/T zal opleveren. De nieuwprijs in Nederland is € 327.743,04, maar dat was nog zonder opties. Zou ie over de € 458.011 gaan denk je?