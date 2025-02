Je wint € 250.000. Welke auto’s ga je daarvan kopen?

Ja, die € 250.000 euro mag je alleen aan auto’s besteden, staat in de kleine lettertjes. Dus welke ga je kopen?

Stel, het is de 11e van de maand en je wordt ’s ochtends vroeg wakker. Je wrijft de slaap uit je ogen en denkt ‘verhip, gisteren was de trekking van de loterij’. Je pakt je telefoon en gaat naar de site, je vult je lotnummer in en wat schetst je verbazing?

Je bent de gelukkige winnaar geworden van de speciale prijs. € 250.000 netto, maar alleen te besteden aan auto’s. Je krabt nog eens over je achterhoofd, checkt het lot nogmaals en er is geen ontkennen mogelijk. Je hebt echt gewonnen.

Ik zelf begin natuurlijk direct met een zoekopdracht op Marktplaats naar Porsche. En ja hoor, daar vind ik voor € 119.993,- een Porsche 993 Carrera 4S. Een auto die ik mijn jeugd dagelijks langs mijn middelbare school zag rijden, met een heel klein mannetje erin.

Inderdaad, Bart de Graaff had er een. Of eigenlijk, hij had er twee. Allebei helemaal hetzelfde, weet nog steeds niet waarom, maar het is wel zoals het is. Eentje is nu nog van zijn zus, en met de koop van bovenstaande voel ik me ook een soort Bart. Maar dan knap, lang en levend…

En dan heb ik nog € 130.000 over…

Maar daarmee ben ik er nog niet. Ik heb nog 130.000 ekkermannen over om lekker van te shoppen. Eens kijken of er bij Ferrari iets te vinden valt voor dat geld. En wat blijkt? Mijn allerfavorietste Ferrari met enigszins normaal prijskaartje ooit valt ruim binnen dat budget.

Een Ferrari F355 Spider voor net geen € 90.000,-. Helaas de verkeerde kleur en de verkeerde versnellingsbak, maar een gegeven paard (pun intended) mag je niet in de steigerende bek kijken. Dus inpakken en meenemen. En gauw verder shoppen, want er branden nog 40.000 euro’s in mijn zak!

Dat treft, want ik vind voor € 27.000 een origineel Nederlandse Renault Clio Williams op Marktplaats. Uit 1994, dus ‘helaas’ een Phase 2. Je ziet aan de spiegeltjes en de iets lichtere kleur blauw dat dit geen ‘1 van 3800’, van de eerste serie is. Maar alsnog een gewilde klassieker-in-wording. Die past best goed bij mijn inmiddels lekker uitdijende collectie. En er is nog steeds 13.000 euro over!

En voor die 13K ga ik eens shoppen voor een ouderwets gorgelende Amerikaanse V8. Maar wat krijg je nog voor dat bedrag? Nou, een dikke Chevrolet Bel Air uit 1962. Met een achteraf ingebouwde dikke 5,7 liter grote V8 uit een Camaro. Precies zoals ik hem zou willen, geen gerestaureerde parel, maar simpelweg een geniale bak om lekker mee te rijden.

En daarmee heb ik nog precies 7 euro over, waar ik een paar doosjes autodrop van koop. En voor € 250.000 euro heb ik een dikke collectie van een Porsche, Ferrari, Clio Williams en een Chevy aangeschaft! Ik ben tevreden met die mooie prijs. Dank Fantasie Loterij!!

Welke auto’s ga jij voor de 250K kopen?

Omdat het een leuke zoektocht is, zijn wij heel erg benieuwd wat jij zou doen als je die twee en een halve ton wint, die je enkel en alleen aan auto’s mag besteden. Koop je een Urus voor het hele bedrag, koop je 10 Peugeots 205 GTI in concourstaat? Of iets heel anders?

Laat het ons weten. En veel plezier met je prijs!