Blijf weg uit Den Haag! Ik herhaal, blijf weg uit Den Haag

De Navo-top is pas op 24 en 25 juni, maar de overlast is al begonnen. Blijf weg uit Den Haag, ik herhaal, blijf maar alvast weg uit Den Haag…

Ons land geeft komende maand een slordige 183,4 miljoen euro uit aan het organiseren van een Navo-feestje dat 170 kilometer verderop in Brussel ook gegeven kan worden. Daar zetelt de Navo en is alles, inclusief de nodige veiligheidsmaatregelen, aanwezig. Maar goed Mark Rutte wilde zijn nieuwe baan natuurlijk graag vieren in de hofstad.

Dat betekent dat je van 23 tot 26 juni 2025 eigenlijk de stad niet in kunt. Maar liefst 27 duizend agenten gaan van Den Haag een fort maken zodat er geen rookbommetje doorkomt.

Overlast Den Haag is begonnen

Dat is allemaal nog tot daaraantoe, maar blijkbaar kun je jezelf nu al niet meer fatsoenlijk door Den Haag bewegen. De overlast is begonnen en de blokkades van straten ook.

Er wordt namelijk een vijf kilometer lang hek gebouwd om het World Forum heen waar de top plaats gaat vinden. Dat betekent dus nu al, drie weken voor de top, afsluitingen en blokkades in de stad.

Bewoners en ondernemers weten van niks

Zoals dat gaat in ons land zijn de bewoners en ondernemers in het gebied onaangenaam verrast. Tegenover Omroep West klaagt een bewoner dat hij van niets weet. Hij was naar de sportschool en toen hij naar huis wilde stuitte hij opeens op een hek. Dan maar niet meer naar de sportschool tot de top voorbij is, zo verzucht de man.

Automobilisten moeten nu al omrijden en de overlast zal nog wel even aanhouden. Den Haag wordt eind juni een vesting, maar die moet wel opgebouwd worden. Daar zijn ze nu dus al mee bezig.

Randstad onbereikbaar

Tijdens de top wordt het allemaal nog wel een tandje erger. De hotemetoten moeten natuurlijk allemaal naar Schiphol vliegen (wat is er mis met Zestienhoven Rotterdam/The Hague Airport?). Dat wordt snelwegen afsluiten voor The Donald met The Beast.

Blijf dus maar gewoon thuis de laatste week van juni als je in de Randstad woont of moet zijn. Door de enorme overlast is Den Haag beter de hele maand juni te vermijden. En begin juli, want al die hekken moeten ook weer weg…

Hard rijden in de rest van het land kan buiten de trajectcontroles en flitspalen waarschijnlijk wel ongestraft, want die 27 duizend politieagenten moeten overal vandaag komen. Benieuwd of eind juni Extinction Rebellion en de Pro Palestina beweging ook de A12 nog gaan blokkeren. Dat zou wel eens interessant kunnen worden.

Voor nu alvast voor de komende weken het advies: blijf weg uit Den Haag. Ik herhaal…