BLIJF WEG VAN DE A12! Monsterfile zorgt voor meer dan twee uur vertraging

Een vrachtwagen blokkeert de weg na een aanrijding met twee auto’s.
De gemotoriseerde polonaise des doods staat deze ochtend op de A12 tussen de Duitse grens en Utrecht ter hoogte van Arnhem-Noord, meldt Omroep Gelderland. Ook omliggende wegen lopen steeds voller, waardoor de hele regio aan het dichtslibben is.
Op de A348 richting knooppunt Velperbroek wordt nu ook al een vertraging van meer dan 75 minuten gemeld. En de N785 richting Rheden en Dieren is ook niet langer veilig. Hier is het ook aansluiten geblazen.
Berging loopt vertraging op
Rijkswaterstaat meldt dat er inmiddels aan de berging gewerkt wordt, maar dat de vertraging nog steeds oploopt. Als je de A12 vanochtend op de planning had staan, dan raden we je aan om de reis even uit te stellen.
De oorzaak is een ongeval tussen een vrachtwagen en twee personenauto’s. Deze vond om 6:40 al plaats, maar is op het moment van schrijven nog steeds niet opgeruimd.
Reacties
werf76 zegt
Een dan een foto van een Ferrari bij knooppunt Zaandam. Zucht.plaats dan niks.
mashell zegt
Zucht. We zijn niet allemaal autistisch. Hoe een file er uitziet weten we wel dus als je een foto plaatst bij een artikel over een file dan liever met een mooie auto dan van de juiste locatie.
kniesoor zegt
We zijn inmiddels drie uur verder en die vrachtwagen schijnt nog steeds niet weg te zijn. Benieuwd wat daar mee aan de hand is, waardoor-ie nog niet weg is. Foto’s van het ongeval suggereren, dat er niet veel bijzonders loos is met die truck. En een Peugeot 107 en een Fiat 500 afslepen kan ook geen groot probleem zijn 🤔
Mini Joe zegt
Altijd weer die linkse vrachtwagens, als er een voor mij staat, rijd ik er gewoon overheen. Die vuile linkse d66 stenende chauffeurs.
Mini Joe zegt
stemmende
mashell zegt
Voor de vrachtwagenchauffeur (en het grootste deel van bevolking) geldt inderdaad dat ze het beste af zijn als ze rechts rijden en links stemmen.
Robert zegt
Ik zag het, vanochtend. Gelukkig reed ik de andere kant op. Alle alternatieven (binnendoor via Zevenaar, Duiven en Westervoort, of via Wehl en de N336/338 liepen ook krakend vast. Servicemonteur van ons heeft z’n reis maar uitgesteld.