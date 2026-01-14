BLIJF WEG VAN DE A12! Monsterfile zorgt voor meer dan twee uur vertraging

Een vrachtwagen blokkeert de weg na een aanrijding met twee auto’s.

De gemotoriseerde polonaise des doods staat deze ochtend op de A12 tussen de Duitse grens en Utrecht ter hoogte van Arnhem-Noord, meldt Omroep Gelderland. Ook omliggende wegen lopen steeds voller, waardoor de hele regio aan het dichtslibben is.

Op de A348 richting knooppunt Velperbroek wordt nu ook al een vertraging van meer dan 75 minuten gemeld. En de N785 richting Rheden en Dieren is ook niet langer veilig. Hier is het ook aansluiten geblazen.

Berging loopt vertraging op

Rijkswaterstaat meldt dat er inmiddels aan de berging gewerkt wordt, maar dat de vertraging nog steeds oploopt. Als je de A12 vanochtend op de planning had staan, dan raden we je aan om de reis even uit te stellen.

De oorzaak is een ongeval tussen een vrachtwagen en twee personenauto’s. Deze vond om 6:40 al plaats, maar is op het moment van schrijven nog steeds niet opgeruimd.