Grootste EV-merk ter wereld geeft 10.000 euro korting als je je oude benzineauto inlevert

Je benzineauto moet aan één vreemde voorwaarde voldoen.

Hoe gaan we in vredesnaam die koppige burgertjes alleen in een geëlektrificeerde auto krijgen? Deze vraag houdt veel overheden en ministeries over de hele aardbol bezig. De een doet het met de duurste benzine ter wereld, de ander met een sloopregeling van oude auto’s met een verbrandingsmotor.

Italië heeft zo’n sloopregeling. Iedereen met een laag inkomen die een een oude Euro 5-auto inlevert, krijgt 11.000 euro subsidie bij de aanschaf van een EV. Daarmee was het mogelijk om een nieuwe Dacia Spring te kopen voor nog geen 4.000 euro. Kennelijk is dit voor BYD nog niet genoeg.

10.000 euro voor een kapotte benzineauto

De Italiaanse tak van het grootste EV-bedrijf ter wereld doet er nog een schepje bovenop. BYD Italia houdt de ‘Operatie Purificatie, of beter gezegd Operazione PUREFICATION. Het doel: onbetrouwbare barrels uit het Italiaanse wagenpark krijgen.

Hoe oud moet je auto zijn? Nou, dat valt wel mee. De actie heeft het motto: ”Is uw distributieriem aan vervanging toe?”. Voor de sloopregeling geldt namelijk maar één regel: alleen auto’s met een distributieriem die door de olie loopt, doen mee. Er zit dus geen leeftijdsgrens aan. Hiermee wil BYD een einde maken aan ”beruchte, door olie lopende distributieriemen”. In jargon, de natte riem.

Toevallig dat we gisteren even Ford en hun oude auto’s aanhaalde. Er ontstond een discussie over de Ecoboost-motoren die jarenlang een natte riem hadden. Ook bij de 1,2-liter PureTech-motoren van Stellantis liep de riem door de olie. Later bleek dit geen geweldige concept. Door slijtage aan de riem komen rubberdeeltjes in het oliesysteem die hierdoor verstopt raakt.

Intussen is Ford al gestopt met de natte riem. Vanaf 2019 kregen de Ecoboost-krachtbronnen een ketting. Stellantis bracht na heel veel gezeik in 2024 een nieuwe 1.2 uit, nu als mild-hybride en eveneens met een distributieketting. Voor wie het te laat kwam, heeft BYD dus de oplossing.

Niet per se naar een EV

Anders dan de actie van de Italiaanse overheid is je korting niet afhankelijk van je inkomen. BYD zegt alleen dat je tot 10.000 euro korting krijgt. Per model en uitvoering verschilt de korting.

Over die modellen gesproken: BYD wil niet per se dat je in een volledig elektrische auto gaat rijden. De korting geldt op EV’s, maar ook op verschillende DM-i-modellen, de plug-in hybrides van BYD. De maximale korting krijg je bij de Seal U DM-i, terwijl je bijvoorbeeld 6.000 euro korting krijgt bij de Dolphin en 8.800 euro zakgeld bij de Seal 6 DM-i Touring die je hieronder ziet.

Ook in Nederland?

BYD heeft zichzelf het doel gegeven om de overgang naar een innovatiever en groener wagenpark te vereenvoudigen en te versnellen. Dan kunnen ze hier ook weleens langskomen, niet waar? Daarom vroegen wij BYD of het merk zo’n zelfde actie ambieert in Nederland.

De woordvoerder reageert: ”Voor Nederland wordt momenteel bekeken wat passend zou kunnen zijn. Zodra er updates zijn, zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk informeren via onze officiële communicatiekanalen.” Met andere woorden: er wordt gekeken naar de acties die er zijn en er wordt bekeken wat per markt zou kunnen werken. Hetzelfde geldt voor België. Oftewel, geen harde nee.

Zou jij je oude Focus Wagon inruilen op een Chinese PHEV-stationwagon met bijna 9.000 euro korting? Je betaalt er dan nog 30.200 euro voor in Nederland.

Foto: Nieuwe BYD gespot door @moondustfocus