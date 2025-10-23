Je volgende BMW van de zaak wordt weer een dieselbeuker!

BMW heeft een manier om de zakelijke dieselauto weer aantrekkelijk te maken.

De dieselauto is in Nederland al een tijdje ten dode opgeschreven. Tussen Q1 en Q3 van 2025 zijn er maar 3.515 nieuwe diesels op Nederlandse platen gezet. Een marktaandeel van 1,3 procent. Aangezien we nog niet allemaal overgaan naar een EV, moeten automerken andere manieren vinden om de koppige klanten op een zo CO2-zuinige manier te laten rijden.

BMW heeft een manier gevonden hoe zakelijke rijders lekker kunnen blijven dieselen maar toch hun steentje bijdragen aan een beter milieu. BMW presenteert op de Fleet Europe Days, een evenement voor Europese wagenparkbeheerders, het plan. Natuurlijk zijn er een boel EV’s te bewonderen, maar BMW legt ook de focus op auto’s op hernieuwbare grondstoffen. Bij de dieselauto’s heet deze brandstof HVO100.

HVO100-only

BMW gebruikt het spul al bij de eerste tankbeurt van nieuwe dieselauto’s, maar wil nog een stap verder gaan. Het merk wil toewerken naar ”HVO100-only”-beleid voor de wagenparkklanten. De dieselauto’s bij deze beheerders rijden dan dus alleen nog op de hernieuwbare diesel. Klinkt goed, maar hoe wil BMW dit doen?

Er is geen ingewikkelde sensor in de brandstoftank geplaatst of aanpassingen gedaan aan de motor waardoor ‘ie alleen op de groene diesel kan rijden. Nee, BMW pakt het wat anders aan. De autofabrikant vraagt de betaalgegevens van de wagenparkbeheerders op. In de betaalinformatie staat ook voor welke peut er is betaald.

BMW noemt dit een belangrijke stap voor wagenparkbeheerders met enkel HVO100-dieselauto’s, maar helemaal waterdicht is het systeem niet. Je kunt bijvoorbeeld wel afspreken met de wagenparkbeheerder dat er enkel HVO100 wordt getankt, maar wat zijn de consequenties als de bestuurder van de auto dit niet doet? Hierover zegt BMW nog niks.

Daarnaast wordt HVO100 nog niet bij alle tankstations verkocht. De zakelijke rijders moeten dus vooraf uitzoeken waar ze wel of niet kunnen tanken. Klinkt ook niet ideaal, maar goed; er is een begin gemaakt. Er wordt nu getest met het systeem binnen BMW zelf. Er zijn wel al wat Duitse en Italiaanse wagenparkbeheerders die interesse hebben.

BMW eist hulp van de EU

Het is ergens ook wel logisch dat BMW nog niet heel veel verder heeft gedacht. De Duitse autobouwer wil eerst zeker weten dat de investeringen ook zin hebben. Hiervoor heeft het merk de steun van de Europese Unie nodig.

BMW-topman Thomas Becker zegt: ”De BMW Group eist dat elke maatregel ter vermindering van de CO2-uitstoot in elke fase van de levenscyclus van een voertuig wordt meegenomen. Dit omvat ook het gebruik van hernieuwbare brandstoffen, met name voor voertuigen die voornamelijk op CO2-neutrale brandstof rijden. Deze moeten formeel worden erkend in de EU-vlootwetgeving.”

Naast erkenning vraagt Becker om ”een pragmatische en snel implementeerbare regelgeving die bedrijven in staat stelt innovaties te ontwikkelen en deze verkoopbaar te maken”. Oftewel, subsidie. Als dat ervoor zorgt dat zakelijke rijders weer in een dieselauto kunnen rijden, dan laat maar komen!