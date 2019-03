Bloedmooie coupé heeft net geen 1.000 pk

Maar met 965 pk kom je niets te kort.

Het is een vraag die we geregeld binnenkrijgen: wanneer komt het merk Puritalia weer met een nieuwe auto? De laatste konden wij ons nauwelijks herinneren, dus wordt het nu wel tijd. Dan is er goed nieuws te melden, want er is keihard nieuws te melden omtrent dit merk!

Puritalia is een klein merk uit het (uiteraard) Italiaanse Napoli. Het grootste wapenfeit was een hondslelijke concept uit 2014, alweer vijf jaar geleden. Niet alleen het design was lastig te behappen, aan alles kon je zien dat die nog een concept in een héél vroeg stadium was. Niet echt een prettige gedachte als je te maken hebt met 605 pk.

In die tijd zijn ze in Napels aan de slag gegaan met het concept. Eerlijk is eerlijk: het heeft zijn vruchten afgeworpen want het resultaat ziet er nu véél beter uit. Dat moet ook wel, want zoals elk zelfstandig supercarmerk betaamt hebben ze het vermogen flink, heel flink, opgeschroefd. Waar hebben we nu mee te maken? Het is in principe namelijk een hybride. Voorin ligt in lengte een V8, vijf liter groot. Die levert op zichzelf al 750 pk. Dat zou voldoende moeten zijn, zou je denken.

Nou, nee. Puritalia voorziet het gevaarte ook van elektrische motor, die zich bevindt op de achteras. Deze is goed voor 215 pk en 370 Nm. Nou kun je niet simpelweg de cijfers van de verbrandingsmotor en elektromotor bij elkaar optellen, maar het resultaat is prettig gestoord met 965 pk aan vermogen en 1.248 Nm aan koppel. Goedemorgen! Maar daar houdt het niet op. Het geheel is namelijk gekoppeld aan een sequentiële transmissie die enkel en alleen de achterwielen aandrijft.

Wij verwachten dat je vooral met rokende achterbanden te maken hebt, maar Puritalia denkt dat je in 2,7 seconden naar de 100 km/u kan accelereren. De topsnelheid valt heel erg mee: bij 335 km/u is het afgelopen. Uiteraard wordt de Puritalia Berlinetta geleverd naar wens van de klant. Puritalia wenst niet meer dan 150 te klanten te hebben: dat is maximum aantal auto’s dat ze bouwen.