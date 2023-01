Lucid Air Grand Touring is een dure middenmoter

De Lucid Air Grand Touring is de perfecte middenmoter van de line-up, maar dat maakt het geen goedkope auto.

De elektrische revolutie betekent nieuwe kansen voor merken om als paddenstoelen uit de grond te schieten. Geef toe, als een nieuw merk ineens met een goede deal komt, ben ook jij geïnteresseerd. Een frisse wind bieden en de gevestigde orde wakker schudden: onderschat nieuwe merken niet.

Lucid Air

Helemaal als het Lucid betreft. Het Amerikaanse merk is één van de grote beloftes van het moment om luxueuze elektrische auto’s naar het volk te brengen. Het eerste model, de Lucid Air, is los. Ook in Nederland kun je hem (pre-)orderen.

Lucid Air versies

Dat wordt overigens niet goedkoop. Met een verwachte vanafprijs voor de Air Pure van zo’n 115.000 euro komt ‘ie precies in het vaarwater van de BMW i7 en Mercedes EQS. Je kunt hem echter een heel stuk duurder maken, mocht je willen. De ultieme Dream Edition kost namelijk 222.000 euro. Da’s flink veel geld! Maar dan krijg je wel 933 pk en 883 km rijbereik (Dream Range) of 1.111 pk en 861 km rijbereik (Dream Performance). De instapper voor 115.000 euro komt een ook zeer riante 653 km ver met 480 pk.

Lucid Air Grand Touring

Daar zit een hoop ruimte tussen en die ruimte wordt nu opgevuld door de Lucid Air Grand Touring, die nu geprijsd is in Nederland. Laten we het bedrag er maar gelijk in gooien: 165.000 euro. Da’s een klap duurder dan de Pure, maar ook zeker een klap minder duur dan de Dream.

Toch lijkt de Grand Touring meer Dream dan Pure te zijn en dat is goed nieuws. Je krijgt namelijk alsnog naar verwachting tot wel 839 kilometer rijbereik. En ook nog eens 819 pk. Daarmee sprint je in 3 seconden naar de 100 km/u, terwijl dat 2,7 seconden is met de Dream Performance. Verder zijn alle drie de versies identiek. Hieronder ter overzicht:

Air Pure Air Grand Touring Air Dream Range Air Dream Performance Prijs 115.000 euro (geschat) 165.000 euro 222.000 euro 222.000 euro Vermogen 480 pk 819 pk 933 pk 1.111 pk Rijbereik 653 km 839 km 883 km 861 km Acceleratie n.n.b. 3,0 seconden 2,9 seconden 2,7 seconden Aandrijving RWD AWD AWD AWD

Concurrentie

Zoals gezegd meet de Lucid Air zich vooral met de BMW i7 (in het specifiek de xDrive60) en Mercedes EQS (580 4MATIC), maar we gooien for good measure de Tesla Model S Plaid er ook nog even bij. Dit drietal laat zich prijstechnisch best wel goed vergelijken met de Lucid Air Grand Touring, al zijn er onderling natuurlijk vele verschillen. We pakken bij alle auto’s de absolute minimumprijs en dus zijn er eventuele opties die je er nog bij kan bestellen. Wederom ter overzicht:

Lucid Air Grand Touring BMW i7 xDrive60 Mercedes EQS 580 4MATIC Tesla Model S Plaid Prijs 165.000 euro 144.450 euro 173.825 euro 139.990 euro Vermogen 819 pk 544 pk 523 pk 1.020 pk Rijbereik 839 km 591 km 607 km 600 km Acceleratie 3,0 seconden 4,7 seconden 4,3 seconden 2,1 seconden

De middenmoter van de Lucid Air-reeks lijkt niet toevallig in deze prijsklasse te zitten en ook al is ‘ie in dit gezelschap het duurst, hij is qua specs wel het meest potent. Het wordt spannend bij de elektrische limousines! Je kunt de Lucid Air Grand Touring nu reserveren.