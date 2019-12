Bloedmooie SUV maakt de voorruit krabben overbodig

Wel zo handig, aangezien het écht koude (lees: sneeuw) seizoen nog aanstaande is.

Bloedmooie SUV? Laten we eens beginnen met deze tegenstelling uitleggen. De Lincoln Aviator is sinds eind vorig jaar aan ons voorgesteld als een grote PHEV-SUV van Lincoln, het dure broertje van Ford. En oké, stiekem is een Lincoln Continental wat mooier en statiger, maar de Aviator is netjes vormgegeven voor een luxe SUV: je ziet zo dat je met een iets hoger in de markt geplaatste auto te maken hebt, kitscherig en overdadig is hij echter een stuk minder. Deze weelde gaat door in het interieur, met hoogwaardige materialen en dito afwerking. Lincoln is weer booming.

En misschien wel het allermooiste: waar de laatste generatie Ford Explorer zo’n ‘net niet-ontwerp’ is (door de voorkant waar iets te hard tegen een muur mee is geknald), komt de Aviator ook nog iets beter uit de verf tegenover zijn goedkope(re) rivaal. Kortom: het is zo’n auto waarvan het stiekem best een beetje jammer is dat hij ons land overslaat. De reden is natuurlijk dat Lincoln het sowieso in Europa (en op Autoblog) het van zich laat afweten en dat deze auto in de VS te boek staat als ‘middenklasse SUV’. De Navigator zit er immers nog boven. Verkijk je echter niet: de Aviator is even groot, dan niet een maatje groter, dan een Volvo XC90. Je kan hem, net zoals iemand met een nieuwe Navigator heeft gedaan, naar Nederland halen. Aangezien de RDW een prijs (incl. BPM) vermeldt van net geen 200.000 euro, vragen wij ons af hoe voordelig je uit de bus komt.

We dwalen af. De Aviator krijgt van Lincoln innovatie op het gebied van ruitenwissers. Je zou zeggen dat twee ijzeren staven met rubberen uiteinden zo simpel doch functioneel zijn, dat je het niet gecompliceerd moet maken. Toch zijn er twee zaken waarop de ruitenwissers van de Aviator iets handiger zijn. Eén daarvan is niet nieuw: de spuitmondjes van de ruitenwisservloeistof zitten in de wisser zelf verstopt. Een ingenieur van Alpine legde ooit uit dat de nieuwe A110 dit ook heeft. De reden is simpel: ze wilden voor de Alpine als gewichtsbesparing het reservoir voor de vloeistof verkleinen, zonder dat je je blauw betaalt aan het dan dus twee keer zo vaak bijvullen van je ruitenwisservloeistof. De spuitmondjes in de wisser plaatsen is efficiënter en effectiever. Waar niet gewist wordt, gaat de vloeistof sowieso verloren. Dus kan je beter precies in de baan van de wisser spuiten.

Het tweede deel, wél zo goed als nieuw, is het feit dat de Aviator verwarmde ruitenwisserbladen heeft. Daarmee elimineer je een natuurlijk verschijnsel wat heel Nederland in de ban heeft: met een ijskrabber je voorruit ijsvrij maken in de ochtend. In plaats van in de kou krassen en tegelijkertijd afvragen hoe veel zin je nog hebt in je werkdag, kun je in de Aviator de hele winter lang dat proces overslaan. De wissers maken zichzelf ijsvrij. Kijk zelf maar:

Voor gimmicks en slimme doch simpele innovaties ben je bij Lincoln eveneens aan het goede adres. Een perfecte auto, die Aviator.