Deze ‘Lamborghini Gallardo’ is praktischer dan het origineel

De wondere wereld van replica's brengt een aantal voordeel mee.

We winden er geen doekjes om dit keer: de Lamborghini in kwestie is een replica. Iemand heeft een bestaande auto gekocht en daar een gloednieuwe koets overheen gegooid, met als doel om te lijken op een Gallardo LP560-4 Spyder. Wat betreft replica’s valt hij een beetje tussen twee categorie├źn in. Is dit nou pretentieuze huisvlijt, of stiekem toch best een gaaf project?

Het bevat een beetje van beide. Gave projecten zijn vaak de klassiekers. Auto’s die zo peperduur zijn dat de iets minder vermogende mensen het net niet kunnen betalen. Vaak onderhuids ook nog aangepast en van buiten niet van het origineel te onderscheiden. Categorie twee is de categorie die wij bestempelen als: you tried. Knakenwerk en dat is ook op een geheel eigen manier knap, maar je houdt er niemand mee voor de gek. Meestal omdat het plaatwerk op een bestaand chassis, dan wel bestaande dragende delen wordt geplaatst. Het dak en de voorruit en de wielbasis veranderen niet mee. Terug naar de ‘tussen-wal-en-schip-Gallardo-replica’.

Geef toe: je moest goed zoeken voordat je concreet kon zien dat deze auto niet door Italianen in Sant’Agata Bolognese is gebouwd. De auto is gebouwd door een stel fanatieke Russen, die een glasvezel koets gebruikten om de beeldschone vormen van de Gallardo na te bootsen. Er zijn twee redenen dat deze replica, lijkend op knakenwerk, toch een duim omhoog verdient. De eerste reden is dus dat het geheel nog best wel wat weg heeft van een Gallardo. De proporties kloppen bijna precies, de details zijn goed uitgevoerd en alles lijkt origineel. Pas als je de stoffen kap sluit, wordt duidelijk dat dit geen Lamborghini is. Wat het wel is? Een tweedehands Mitsubishi Eclipse Spyder van rond de eeuwwisseling. Motor voorin: dan is het toch knap hoe ze de proporties van de middenmotor-Lambo hebben kunnen toepassen.

De tweede reden is dat een Lamborghini Gallardo alles behalve praktisch is. Een Mitsubishi is dat – voor een cabrio – wel, met zijn niet zo extreem zuipende motor en vierzits configuratie. Dat laatste is niet verloren gegaan bij de conversie naar een Lamborghini, waarmee dit de eerste Lamborghini Gallardo met vier zitplaatsen is. En een Japans blok, gemaakt van oermateriaal. Alleen qua sound en snelheid doet de Gallipse ietsje onder ten opzichte van het origineel.