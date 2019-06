Vergelijking: de nieuwe BMW 1 Serie vs. de oude

De nieuwe 1 Serie is aanzienlijk veranderd. Hoe en waar, dat lees hier.

Dat er in acht jaar tijd veel kan veranderen, dat bewijst BMW wel met de nieuwe 1 Serie. De kleinste auto in de reeks is deze week eindelijk onderworpen aan een waanzinnige metamorfose om de derde generatie (F40) in te luiden. Alsof het bij andere modellen van het merk nog niet voldoende duidelijk was geworden, geeft de 1 Serie wel de doorslag: de designtaal van BMW is gigantisch op de schop gegaan.

Ter verduidelijking: bovenaan zie je de oude BMW 1 Serie, daaronder vind je de nieuwe.

Exterieur

Zoals we in de introductie aangeven, heeft BMW de nodige aanpassingen toegebracht aan zijn designtaal. Nu is dit voor een automerk op zich vrij normaal, maar om een chic en elegant modellengamma in een tijdsbestek van een kleine tien jaar om te toveren in een catalogus waarvan zelfs de minder uitgesproken BMW-rijders zich achter de oren gaan krabben, dat getuigt van een behoorlijk rigoureuze gedachtenverandering.

De voorkant is hoogstwaarschijnlijk het beste voorbeeld om deze nieuwe designtaal in beeld te brengen. Waar de tweede generatie (F20) zichzelf presenteerde als een vriendelijk, anoniem en ingetogen wagentje, is de nieuwe versie het tegenovergestelde. De omvang van de nieren zijn uiteraard toegenomen, hetzelfde geldt voor de luchtroosters. Daarbij staan de koplampen in een andere hoek en lopen deze spitser toe, wat een iets sportievere indruk wekt. Schijn bedriegt, we praten hier namelijk over de tamelijk tamme 118i. Bij de daadwerkelijk sportieve M135i zijn deze karakteristieken nog duidelijker benadrukt.





Aan de achterzijde zien we dat BMW hier dezelfde werkwijze heeft gehanteerd. De F40 oogt breder en dit is ook het geval, hij is ongeveer 3,5 centimeter dikker dan zijn voorganger – daarmee valt het eigenlijk nog mee, want op het oog lijkt de schade groter te zijn. De extra millimeters hebben wel als gevolg dat hij binnenin iets ruimer is dan voorheen. Een aangename nieuwe feature op de auto, die op dit gebied in het verleden zeker geen uitblinker was. Hoewel de nieuwe 1 Serie 13 mm hoger is dan voorheen, creëren de achterruit en de aflopende daklijn de waan dat hij lager is dan de F20. Dan de achterlichten van de nieuweling, die lijken bijna tweemaal zo groot. Waar de vorige generatie een relatief ongeschuldige lampenpartij had, zijn ze bij de nieuwe generatie scherp gevormd en lijken ze voor een gedeelte te verdwijnen onder een vreemde vouw in de kofferklep.





Eenmaal aangekomen bij de zijkant zien we dat de daklijn inderdaad meer afloopt dan in het verleden. Althans, zo lijkt het, want de deuren en daarbij horende ruiten van de nieuwe 1 Serie zijn aanzienlijk kleiner. Waar de onderzijde van de ruiten bij de F20 nog redelijk waterpas was, is dit aspect inmiddels veranderd in een soort blauwe piste, ofwel een helling voor beginnende skiërs. Dat de wielbasis met 2 centimeter is gekrompen, dat is amper te zien. Wel heeft de nieuwe 1 Serie duidelijk minder overhang aan de achterkant. Logisch, hij is 5 centimeter kleiner. Desondanks is ook de kofferruimte met 20 liter gegroeid naar 380 liter, wanneer de achterstoelen omhoog staan. Het merk zet de trend van het groter en ruimer worden dus ook op dit gebied door.





Interieur

Binnenin de nieuwe 1 Serie is te zien dat BMW flinke stappen heeft gezet. Hoewel BMW ten opzichte van andere merken nog flink wat knoppen en schakelaars in het interieur heeft gestopt, heeft BMW de binnenzijde van de nieuwe generatie duidelijk iets opgeschoond. Het centrale infotainmentscherm is voortaan verwerkt in het dashboard en de luchtroosters zijn gekrompen. Een andere grote verandering is de digitale cockpit die voortaan standaard is op de 1 Serie. In het verleden vonden we achter het stuur nog analoge klokken, dat is nu dus niet meer het geval. De nieuwe 1 Serie kan in totaal overigens met drie schermen worden uitgerust. Naast het 10,25″ cockpitscherm en het 8,8″ infotainmentscherm (optioneel 10,25″), kan men op de optielijst nog een 9,2″ head-up display aanvinken. Zoals gezegd is het interieur van de nieuwe 1 Serie ook ruimer. Zo heeft men voor- en achterin enkele centimeters meer hoofd-, arm- en beenruimte.





Techniek

De nieuwe 1 Serie mag qua design dan aanzienlijk zijn veranderd, kijken we naar de techniek, dan zien we zo mogelijk de grootste vernieuwing. De F40-generatie heeft namelijk geen achterwielaandrijving meer, maar krijgt zijn vermogen op de voorwielen. Althans, tenzij de klant kiest voor een versie met xDrive-vierwielaandrijving. Het systeem wordt standaard geleverd met de krachtige M135i, deze zal dus niet zo gemakkelijk meer gebruikt kunnen worden om te driften.

Net als acht jaar geleden wordt de BMW 1 Serie aanvankelijk met twee benzine- en drie dieselmotoren geleverd. Ditmaal spreken we over de 116d, 118d, 118i, 120d en de M135i xDrive. De krachtigste uitvoering verliest bij de nieuwe generatie zijn zescilinder en moet het voortaan doen met een vierpitter. Van een hybride versie is vooralsnog geen sprake. Destijds werd de 1 Serie ook geleverd als 116i, dat is deze keer niet het geval. Het instapmodel, de 116d, heeft een zelfontbrander met toevallig genoeg 116 pk. Hiermee is hij even krachtig als voorheen, de nieuwe generatie wint het echter vooral op zuinigheid. Geen verrassing, aangezien ieder van deze drie- en viercilinders toebehoren aan de zogenaamde EfficientDynamics-familie. Klanten krijgen daarnaast de keuze uit een drietal versnellingsbakken. BMW levert de nieuwe 1 Serie met een handgeschakelde zesbak en een zeven- of achttrapsautomaat. Laatstgenoemde is overigens standaard op de M135i xDrive.

Conclusie

Het moge duidelijk zijn dat de 1 Serie in zijn geheel op de schop is gegaan. Welk aspect van de auto je ook bekijkt, je zult er sowieso een vernieuwing vinden. Het interieur is ruimer en volledig up-to-date met de rest van het gamma van BMW, de motoren zijn vernieuwd en de aandrijving is van achter naar voren verschoven. Voor liefhebbers van de eigenzinnige hatchback zal het een flinke pil zijn om door te slikken, maar aan het einde van de dag is het de juiste beslissing – voor de portemonnee.