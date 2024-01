Dit is de goedkoopste nieuwe camper op Marktplaats

Het camperleven spreekt tot de verbeelding. Kun je het betalen? Dit is de goedkoopste nieuwste camper op dit moment op Marktplaats.

We kennen allemaal wel iemand op onze socials die het doet! Een Volkswagen T3 bus of een Mercedes-Benz Sprinter scoren op Marktplaats en dan zelf verbouwen tot nieuwe huis op wielen. Living the van-life. Als een “digital nomad” lekker in Spanje, Italië, Portugal of Griekenland de winter overbruggen onder gelijkgestemden. Heerlijk.

Voor wie wel van wat avontuur houdt, maar ook van aankomen op de bestemming zonder sleepwagen, die koopt natuurlijk graag een nieuw exemplaar. Met garantie enzo. Je koopt tenslotte niet alleen een bedrijfswagen, maar ook een huisje.

Kwarttarief

Nu zijn die campers wel vaak nog dieselbussen, want ze wegen nog wel wat met die gasflessen, watertanks en zonnepanelen. Gelukkig is daar dan het kwarttarief. Tenminste nu nog dan. Dit betekent dat je 25 procent van het tarief van de motorrijtuigenbelasting betaald ten opzichte van normaal. Vanaf 1 januari 2026 is dat feest afgelopen, dan betaal je 50 procent. Ook nog wel leuk.

Maar nu is dat nog genieten. En omdat campers onverminderd populair zijn is het waarschijnlijk verstandiger om er één in januari aan te schaffen en niet te wachten tot in mei iedereen bij de eerste zonnestralen hetzelfde idee krijgt.

Daarom dachten wij, laten we eens kijken wat de goedkoopste nieuwe camper is op Marktplaats.nl op dit moment.

Goedkoopste nieuwe camper op Marktplaats

De “goedkoopste” camper die kant en klaar meegenomen kan worden is een camperbus op basis van, hoe kan het ook anders, een Fiat. Deze Weinsberg Carabus 540 Compact is van 2023, maar met 465 kilometer op de teller kunnen we hem prima als nieuw aanmerken.

Hij heet compact, maar er is plek voor drie personen. Als je het tenminste niet erg vindt om met drie man/vrouw/hen tegelijk op één bed te liggen. Uiteraard is er een keuken, een badkamer, een toilet en een kachel.

Met de huishoudaccu hou je het ook wel even off-grid vol, al gaat een échte avonturier ook nog een voor een pakket zonnepanelen natuurlijk. Maar die moeten er hier nog wel op.

De 120 pk sterke turbodiesel sleept je er wel doorheen, al zal het niet de rapste zijn. Maar wie heeft er nu haast in een camper natuurlijk. Bij warmte heb je airco in de cabine en als je achteruit moet rijden is er een camera om alles goed te overzien.

Krijg je nu al meteen zin om te gaan camperen? De originele advertentie is natuurlijk terug te vinden op Marktplaats.nl. Oh en dat goedkoopste? De camper staat voor 64.500 euro bij jou voor de deur. Op naam en mét garantie, dat wel.