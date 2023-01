Setje Toyota AE86 Concepts: waterstof, EV en… handbak!

Deze Toyota Corolla Levin en Sprinter Trueno AE86 Concepts hebben allebei een verrassing onder de kap én tussen de stoelen!

Om te bewijzen hoe iconisch sommige Japanse auto’s zijn: in de meeste fankringen hoef je maar ‘zwart/wit’ en ‘Initial D’ te zeggen en iedereen weet over welke auto je het hebt: de Toyota Sprinter Trueno (AE86). Deze sportwagen uit de jaren ’80 is inderdaad iconisch geworden door de manga Initial D en het zorgt ervoor dat de redelijk basale sportieve Corolla zo in de Toyota Hall of Fame eindigt. En je snapt ineens dat de naam ’86’ of ‘GT86’ niet uit de lucht kwam vallen toen Toyota weer een doodsimpele RWD sportwagen onthulde in de jaren ’10.

Toyota AE86

Overigens is de Sprinter Trueno zeker niet de enige variatie in de generatie AE86. Je had bijvoorbeeld ook nog de Corolla Levin. De simpele manier om deze uit elkaar te houden is dat de Sprinter Trueno klapkoplampen heeft en de Corolla Levin niet. Allemaal bijzaak trouwens, maar er is een reden dat we de Corolla Levin en Sprinter Trueno even willen behandelen. Toyota heeft namelijk twee versies van dit tweetal onthuld en ook al klinkt het allemaal saai, we zitten misschien wel naar de toekomst van de liefhebbersauto te kijken.

Toyota AE86 BEV Concept

Laten we eens beginnen met de Corolla Levin, de ‘minder iconische’ AE86. Toyota heeft een oud exemplaar van de Levin gerestaureerd en vervolgens gemodificeerd, een soort restomod zo je wil. Maar dan met een blik op de toekomst. Deze AE86 is volledig elektrisch. Het gaat om de hybridemotor van een Toyota Tundra HEV (Full Hybrid) gekoppeld aan de batterij van een Prius Prime (Plug-in). Waarom niet de aandrijflijn van een volledige EV? Omdat Toyota dit ding graag lichtgewicht wilde maken. Het doel was om deze auto qua balans en gewicht zo dicht mogelijk bij het origineel te krijgen.

Handbak!

Kijk je goed tussen de rolkooi, Bride-kuipstoelen met harnassen en het gestripte interieur, dan vind je in het interieur van de Toyota AE86 BEV een… handbak! Toyota is al een tijdje bezig met het gevoel van een handbak naar een EV vertalen. Natuurlijk gaat het je niet lukken om een versnellingsbak aan een e-motor te koppelen, maar in Jip- en Janneketaal moet je denken aan een koppelbeperking voor elke ‘versnelling’. Zo probeert Toyota je het gevoel van een versnellingsbak te geven terwijl er geen versnellingsbak is. Slim, want het is het gevoel dat telt. Een lichtvoetige AE86 met handbak waar je elke milieuzone mee in mag, wie wil dat nou niet?

Toyota AE86 H2 Concept

Even terug naar de Sprinter Trueno. Op basis van de iconische Initial D-auto heeft Toyota ook een uitstootvrije concept gemaakt. De Toyota AE86 H2 Concept gebruikt geen BEV-technologie, maar waterstof. Deze auto is wederom een probeersel om waterstof te combineren met een reguliere ICE-motor.

Standaard motor

De 4A-GE 1.6 viercilinder voorin ligt er namelijk nog steeds. Deze trekt echter geen benzine uit een benzinetank, maar waterstof uit twee tanks geleend uit een Mirai. Dat kost je wel wat kofferruimte, maar Toyota heeft de tanks eruit laten zien als de NOS-tanks die je veel ziet in de betere Fast and Furious-films. Even terug naar die motor, Toyota heeft dus een standaard 1.6 TwinCam aangepast zodat deze loopt op waterstof. Volgens Toyota was daar een ‘minimale’ aanpassing voor nodig aan de bougies, benzineleidingen en verstuivers. De technologie is met dank aan Gazoo Racing, die de 1.6 liter G16E-GTS uit de GR Yaris en GR Corolla van een dergelijke ombouw voorziet voor race-doeleinden.

Om die reden hoeft er bij de Toyota AE86 H2 Concept ook niet zo veel veranderd te worden aan de aandrijving, en dus is ook hier sprake van uitstootvrij rijden met een handbak. Daarnaast heeft een waterstofmotor dus gewoon mechanische componenten, dus krijg je motorgeluid.

Toekomst

En wat staat er op de prijskaart van dit tweetal Toyota AE86 concepts? ‘Niet te koop’. Het zijn allebei probeerseltjes die in de iconische koets van een AE86 gestopt zijn. Het gaat dan ook om het statement. Beide ombouwen proberen namelijk zo goed mogelijk de essentie van een oude AE86 te hebben, maar dan op een milieuvriendelijke manier. De EV-handbak zou een uitkomst kunnen zijn nu de BEV zijn opmars maakt en je normale brandstofmotor kunnen ombouwen naar waterstof (met motorgeluid) klinkt natuurlijk ook erg fijn. We willen niet lukraak roepen dat Toyota hier het ei van Columbus in handen heeft, maar interessant is het zeker.