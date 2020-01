BMW 3 Serie GT eindelijk uit zijn lijden verlost

Het duurde even, maar de assemblagelijn heeft een spuitje gekregen.





Normaal gesproken maken we een ‘In Memoriam’ als een bijzondere auto van ons heen gaat. In dit geval slaan we het even over. We hebben het naderende afscheid van de 3 Serie GT al meerdere malen besproken.

De 3 Serie Gran Turismo was een beetje een vreemde eend in de bijt. Mede dankzij de BMW X6 begonnen autofabrikanten te zoeken naar de meest rare carrosserievarianten. Voordat je het weet heb je een ‘X6’ te pakken. In principe is de X6 natuurlijk een krankzinnig idee. De auto is lelijker, krapper, onhandiger, duurder en nuttelozer dan een X5. Toch sprak de auto veel mensen aan, waardoor BMW enorm veel geld heeft verdiend. De ontwikkelingskosten zijn laag, de marges enorm.

Dan kun je dus een gokje nemen. De BMW 5 Serie GT was dat min of meer ook. Ondanks de naam ‘GT’ (Gran Turismo) was de auto dat absoluut niet. Het was een grote en comfortable 5 Serie voor mensen die wel een hoge instap wensen zonder een SUV of MPV te rijden. Dat recept werd ook toegepast op de 3 Serie GT (F34). Het resultaat was redelijk bijzonder, ondanks de veelbelovende schetsen (afbeelding boven)

De auto werd in 2013 onthuld op de Salon van Genève. Het was in principe een 3 Serie voor mensen die een 3 Serie te krap en sportief vonden. De 3 Serie GT stond op het onderstel van de 3 Serie LWB (F35, die in China verkocht werd). Ook stond de 3 Serie GT wat hoger op de poten en was de opbouw hoger. De 3 Serie GT had een enorme vijfde deur, wat de auto erg praktisch maakte en in technische zin een ‘hatchback‘.

De 3 Serie GT was leverbaar met drie benzinemotoren: 320i, 328i en 335i, Het waren de dieselmotoren die populair waren: 318d, 320d, 325d, 330d en 335d. Net als bij andere BMW’s kon je kiezen uit diverse lines: basis, Sport Line, Luxury Line, Modern Line en M-Sport. Die laatste was vrij ongepast, gezien het type auto. Destijds was @Casper best te spreken over de 335i GT, bekijk hier de rijtest met de 3 Serie GT.

In 2016 wordt de gehele range voorzien van een facelift. De wijzigingen zijn uiterst subtiel. Als je ‘m lelijk vond (dat vonden de meesten), dan was dat nu ook het geval. Wel werd de motorenrange iets aangepast: 320i, 330i en 340i. Bij de diesels bleef de naamgeving gelijk.

BMW 330i GT Luxury Arktikgrau

De 3 Serie GT is een beetje een onbegrepen auto. Iemand die een BMW wenst, is niet op zoek naar de kwaliteiten die een gemiddelde BMW-rijder zoekt. Het was een auto die juist vreemd-merk rijders kon aanspreken. De 3 Serie GT is typisch zo’n auto die de media nooit echt heeft gewaardeerd en die commercieel niet een succes te noemen was, maar waar de eigenaren mee wegliepen. Zie het als een BMW voor mensen die eigenlijk geen BMW willen. De Saab 9-5 rijder die eindelijk iets nieuws moet hebben of iemand die na 6 Renaults Vel Satis iets nodig heeft.

De GT was comfortabeler en relaxter dan de reguliere 3 Serie, die zeker na de facelift wat strakker en sportiever werd. Dankzij de lange wielbas was er niet alleen meer ruimte, om maar ook meer rust aan boord, mede geholpen door de gewijzigde ophanging. Zoals gemeld zat je ook iets hoger. Eigenlijk had je alle voordelen van een SUV, zonder de nadelen. Mocht je er nog eentje willen, haast je dan naar de dealer om te kijken naar voorraad exemplaren, want het nieuws heeft ons bereikt dat de productie gestaakt is. De 3 Serie GT krijgt geen opvolger.