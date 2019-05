Officieel dood: BMW 3 Serie Gran Turismo

Nu is er echt geen ontkomen meer aan.

Terwijl wij nog geduldig wachten op de komst van de BMW 3 Serie Touring, komt het Beierse automerk met een opluchtende mededeling: de 3 Serie Gran Turismo is dood.

De aankondiging werd vanmiddag gedaan door CEO Harald Krüger. Het hoofd van het concern legt in een kwartaalrapport uit hoe de BMW Group de komende jaren zal benaderen. Het plan bestaat in feite uit twee kernonderdelen: het concern gaat de sterke kanten van zijn merken verder verbeteren en ondersteunen en zal zich daarnaast blijven richten op het ontwikkelen van toekomstige projecten.

Wat BMW niet direct open en bloot op tafel legt, maar wat wel degelijk ingrijpende gevolgen zal hebben, is zijn doelstelling om van nu tot en met 2022 liefst 12 miljard euro te besparen. Het concern zal o.a. de productiekosten verlagen, zijn voertuigen (waar mogelijk) minder complex maken, digitaliseren en daarmee ruim 2.500 prototypes een testauto’s de deur wijzen, het ontwikkelingsproces inkorten en de helft van alle aandrijflijnvarianten laten verdwijnen. Om het financiële doel te behalen zal het daarnaast ook de 3 Serie Gran Turismo gedag zwaaien.

De 3 Serie Gran Turismo werd krap drie jaar geleden nog onderworpen aan een facelift, evenals de Sedan en de Touring. De Dreier met de vreemde carrosserievorm was echter allesbehalve een kaskraker. Met de komst van de nieuwe generatie 3 Serie (rijtest), de G20, heeft het vermoedelijk hierom besloten een einde te breien aan de vreemde eend in de bijt. Zodoende zal men in de toekomst enkel nog kunnen kiezen uit de Sedan en de Touring. Laatstgenoemde is vooralsnog niet onthuld.

Wel is de BMW 3 Serie Gran Turismo op het moment gewoon nog te bestellen bij de dealer. Wie er een wil hebben, moet tenminste 50.557 euro aftikken. Daarmee is hij bijna 8.000 euro duurder dan de uitgaande stationwagen, wiens vervanger we spoedig verwachten.

Krüger heeft tevens laten weten dat het de rest van zijn modellengamma de komende jaren zal blijven elektrificeren. Volgens de CEO zullen in de toekomst ook de auto’s van de sportieve M-divisie en het luxe Rolls-Royce in zekere mate ondersteund worden door batterijen. Hierover hopen we snel meer te horen.

