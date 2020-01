Dit kunnen we verwachten van de nieuwe Seat Leon

Eigenlijk de Golf die je het liefste wil hebben.





Zoals jullie niet ontgaan zal zijn, is onlangs de nieuwe Volkswagen Golf onthuld. Een nieuwe Golf betekent bijna standaard dat de modellen die de techniek delen met de Golf, ook binnenkort aan de beurt zijn. Zo hebben we onlangs de nieuwe Skoda Octavia kunnen verwelkomen en weten we dat de Audi A3 op zijn laatste benen loopt.

Uiteraard hoort daar ook een nieuwe Seat Leon bij. De eerste Leon kwam in 1999 op de markt en was een zeer geslaagde mix tussen een ontwerp van Italdesign met Alfasud-achtig achterwerk, Golf techniek, Audi interieur en Spaanse flair. De tweede generatie was nogal ‘budget’ en bij de derde generatie misschien nog wel iets ergers: die was een beetje saai. Daar zijn Skoda’s al voor. Dus kan Seat dat rechtzetten en wat kunnen we nog meer verwachten? Gelukkig kon Autocar al een boekje open doen over de bestseller uit Martorell.

Onthulling nieuwe Seat Leon

Net als veel auto’s wordt de nieuwe Seat Leon, naar alle waarschijnlijkheid, onthuld op de Salon van Genève. De verwachting is dat de auto niet veel later in de showrooms zal staan. Net als de Golf zal de Leon niet compleet nieuw zijn, maar ingrijpend vernieuwd. Ten eerste is het MQB platform dermate modulair dat deze gemakkelijk aangepast kan worden aan de wensen van tegenwoordig. Zo zal het een stuk stijver zijn dan voorheen en hebben de heren technici en ontwerpers meer vrijheid. Daarnaast zet ook Seat in op een elektrische variant, de El Born. Deze staat op het MEB-platform waar de ID.3 ook op staat.

Sportieve Golf

De nieuwe Leon zal wederom het sportieve broertje van de Golf moeten worden. Qua uiterlijk zal het een evolutie zijn van de huidige, zij het met meer flair en meer een eigen smoel. Op de gecamoufleerde test-exemplaren was duidelijk een neus te zien de we kennen van de Tarraco. Net als de nieuwe Golf krijgt de Leon een minimalistisch dashboard. Hopelijk ditmaal met iets meer een eigen smoel. Het huidige Leon dashboard was wel erg sober. Mocht je fan zijn van de Leon SC (de driedeurs variant), hebben we slecht nieuws, want die komt niet meer terug. De ST (stationwagon) komt wel terug. Motoren zijn de 1.0 TSI, 1.5 TSI en een PHEV met 201 pk. Dezelfde aandrijflijnen als een Golf, dus.

Cupra Leon

Alle nadelen van de Leon kun je vergeven met de Cupra uitvoeringen. Je had een Golf R motor voor Golf GTI geld. In dit geval wordt de auto onder de merknaam Cupra geleverd. De nieuwe Cupra Leon zal veel visuele details gaan delen met de Formentor concept. De Cupra Leon zal gebruik maken van de 245 pk sterke PHEV aandrijflijn van de Golf GTE. De Cupra Leon R heeft enkel een benzinemotor met 300 pk en vierwielaandrijving.

De Leon komt dus heel erg snel, zo veel is duidelijk. Hoe zit het dan met de Formentor. Simpel, die volgt aan het einde van 2020, tegelijkertijd met de Seat El Born.