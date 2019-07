BMW 3 Serie Touring: oud versus nieuw

Alle ins en outs van de BMW 3 Serie Touring, speciaal voor Autoblog lezers.

De BMW 3 Serie Touring is een tijdje geleden onthuld en deze week heeft jullie aller @Wouter de eerste testkilometers met de auto gemaakt. Tijd om de balans op te maken: hoeveel is BMW opgeschoten met de nieuwe 3 Serie Touring? Om het duidelijk te maken, we vergelijken de huidige 3 Serie Touring (G21) met de vorige (F31).

Formaat

De BMW 3 Serie is nooit echt een ruime auto geweest. Dat komt mede dankzij de layout van de auto. Er is ruimte voor een in lengte geplaatste zes-in-lijn met achterwielaandrijving. Dat neemt nu eenmaal wat ruimte in. Dat zorgt wel voor fantastische rijeigenschappen, dus die afweging moest je altijd maken. De nieuwe 3 Serie Touring is 4,70 meter lang, dat is zeven centimeter meer dan voorheen. De wielbasis groeide met vier centimeter naar 2,85 meter. In de breedte groeide de G21 slechts met een centimeter naar 1,82 meter (zonder spiegels, uiteraard).

Ook in de hoogte groeit de G21 een beetje: zo’n 11 millimeter ten opzichte van de G31. De nieuwe 3 Serie Touring is 1,44 meter hoog. Het belangrijkste bij een Touring is natuurlijk de bagageruimte. Die groeide weliswaar wel, maar marginaal. Van 495 liter naar 500 liter. Klap je de banken plat, dan ontstaat er 1510 liter in de G21, de F31 heeft met 1.500 liter nagenoeg hetzelfde in de aanbieding. Leuk weetje: de G21 is eigenlijk net zo groot en ruim als de 5 Serie Touring van de E39 generatie. Die is 10 centimeter langer, maar voor de rest komen de dimensies griezelijk overeen!

Prijzen en Uitrusting

De nieuwe 3 Serie Touring is een stuk duurder geworden en toch weer niet. Allereerst de uitrusting. De G21 is een stuk completer uitgerust dan de F31. Zo heeft de G31 parkeersensoren (ook aan de achterkant), gescheiden climate control, verkeersbordenherkennig, Lane assist en een noodrem-assistent. Overigens kun je jet bij de 3 Serie Touring zo gek maken als je zelf wilt.

De prijzen vergelijken is een beetje lastig, want zoals BMW wel vaker doet, is de 3 Serie Touring met een beperkt aantal motoren leverbaar. Omdat de 320i pas later dit jaar beschikbaar is, heeft BMW een uiterst interessant doekje voor het bloeden. Onder noemer ‘330i Introduction’ is deze 3 Serie leverbaar tegen de prijs van de 320i, namelijk 50.742 euro. Let wel, deze actie geldt tot november 2019, dan wordt de 320i uitgeleverd.

Motoren:

De nieuwe range van 3 Serie Tourings moet nog uitbreiden. Op dit moment kun je kiezen uit een 330i op benzine. De andere twee (320d en 330d) zijn diesels. De 330i is wel een stukje sterker dan voorheen. Het vermogen is nu 258 pk (was 252 pk). Belangrijker is de toegenomen maximum trekkracht. Dat was 350 Nm en is nu 400 Nm. De BMW 320d bleef even sterk: 190 pk en 400 Nm. De 330d kreeg wel ietsjes meer spieren: 265 pk en 580 Nm, dat was 258 pk en 560 Nm.

Er zullen meer motoren volgen, denk aan een 318i (driecilinder benzine), 318d (viercilinder diesel) en een meesterlijke M340i met een zescilinder benzinemotor. Deze zijn al leverbaar op de 3 Serie sedan. Eveneens een belangrijke toevoeging is de 330e plug-in hybride. Dit is de enige 3 Serie G21 met een A-label. Ondanks kleine verschillen zijn er verder grote veranderingen qua aandrijflijn. Het zijn allemaal doorontwikkelingen van de vorige generatie. Nu is dat ook geen straf.

Rijeigenschappen

BMW heeft een naam hoog te houden als het gaat om fijn sturende automobielen. De 3 Serie was altijd het paradepaardje, vanwege de compactere dimensies en het lagere gewicht ten opzichte van de grotere BMW’s. Sterker nog, nu de 1 Serie is overgestapt naar The Dark Side (voorwielaandrijving), is de 3 Serie de kleinste BMW met achterwielaandrijving. De F31 was aan het begin van zijn carrière wellicht iets te volwassen. De auto reed zeker niet verkeerd, maar was veel comfortabeler én groter dan de E91 (de voorganger van de F31).

De rijtest van de 3 Serie Touring (F31) kun je hier bekijken. Met de facelift van de 3 Serie (die we reden als sedan) konden we al concluderen dat BMW weer terug wilde naar het sportieve karakter. Met de G21 is dat nog beter gelukt. Met name de slagafhankelijke demperregeling zorgt voor een beter rijgedrag. Een andere gave feature is het sperdifferentieel op de achteras. Natuurlijk is een sper handig als je wilt driften, maar ook tijdens iets vlotter rijden verhoogt het de feestvreugde aan boord. Deze optie is leverbaar op de 330i en de 330d.

Concurrent I: Mercedes-Benz C-Klasse Estate (S205)

De Mercedes C-Klasse Estate is in Nederland gelanceerd in 2014, vijf jaar geleden alweer. In 2018 werd de populaire Mercedes onderworpen aan facelift. De facelift was vrij subtiel te noemen. nieuwe velgen, kleuren en wat licht aangepaste techniek. Qua uiterlijk veranderde er weinig: logisch, de auto verkoopt namelijk uitstekend.

In technisch opzicht lijkt de C-Klasse Estate redelijk veel op de 3 Serie Touring: de motor ligt op de vooras en de aandrijving gaat naar de achterwielen. Wel zijn er verschillen: de C-klasse kent geen zescilinder diesel, maar wel een V8. Qua afmetingen is er echt nauwelijks verschil. Het is in elke dimensie millimeterwerk. Hetzelfde geldt voor de bagageruimte. De Mercedes-Benz C160 Estate (129 pk) is er vanaf 41.881 euro. Voor de veelrijders is de goedkoopste optie de C180d Estate (122 pk), die kost 45.612 euro.

Concurrent II: Audi A4 Avant (B9)

De Audi A4 Avant is in 2016 op de markt gekomen en is onlangs gefacelift. In tegenstelling tot voorheen was er geen sprake van een minimale facelift: de A4 heeft overduidelijk een beetje extra smoel gekregen. Denk aan de verbrede wielkasten en opvallende grille. Een groot verschil met de BMW is de technische layout. De Audi A4 de motor voor de vooras geplaatst en voorwielaandrijving. Veel modellen kunnen uitgerust worden met ‘quattro’-vierwielaandrijving. De bagageruimte van de Audi A4 is exact even groot als die van de 3 Serie Touring.

Ook met de bank naar beneden zit er geen liter verschil in. De A4 Avant is ietsjes langer (4,73 meter) en heeft een iets kleinere wielbasis (2,82 meter), maar heeft dankzij de afwijkende layout minder wielbasis nodig voor de zelfde hoeveelheid ruimte. De Audi A4 Avant 35 TFSI S Tronic (150 pk) is er vanaf 45.220 euro. Dieselen kan in de 35 TDI S Tronic (163 pk) vanaf 50.030 euro. Dat is duurder dan de C-Klasse, maar de Audi heeft sterkere motoren plus standaard een automaat.

Conclusie

De nieuwe BMW 3 Serie is een duidelijke vooruitgang ten opzichte van zijn voorganger. Qua styling moeten de extra franje, niet-ronde koplampen en bicolor-velgen je smaak zijn. Het staat onomstotelijk vast dat BMW veel progressie geboekt heeft met een auto die eigenlijk al aan de top van zijn klasse zit. De 3 Serie Touring is een volwaardige gezinsauto die zakelijk meer dan representatief is. Als bonus is het een geweldige rijdersauto voor papa. Een groot nadeel zal de prijs altijd blijven. Echter, de restwaarde is traditioneel erg hoog bij de 3 Serie Touring. Ook is de 330i voor een 320i prijs absoluut een reden om een bezoekje aan de dealer te brengen.