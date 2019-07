Pagani Huayra Roadster BC maakt zeer bijzonder debuut

Toch maar even naar de app store voor zo'n verse Italiaan.

Bij Pagani is het eigenlijk nooit een verrassing wat ze gaan doen. Er zal altijd een snellere en exclusievere versie komen. Daarnaast is de Zonda al een tijdje uit productie, maar wordt er zo nu en dan tóch een nieuwe uitvoering uitgebracht. Uiteraard speciaal voor een waanzinnig vermogende eigenaar.

Tot de tijd van de Zonda Cinque, waren Pagani’s vrij functioneel vormgegeven. Daarna kwam Horacio erachter dat extreem veel koolstofvezel, rare kleuren en veel frutsels zeer winstgevend waren. Hetzelfde lot is namelijk beschoren voor de ‘opvolger’ van de Huayra. Toen deze net op de markt kwam, was deze voor een supercar vrij ingetogen. Dat is nu niet meer het geval. Wat ook geen verrassing meer is bij Pagani, dat van elke Coupé variant op latere termijn ook een Roadster komt. De coupé is inmiddels uit productie, dus alle Huayra’s zijn sowieso Roadsters. De laatste toevoeging lekte op een bijzondere manier op het internet. De Huayra Roadster BC is namelijk opgenomen in de game CSR Racing 2.

CSR Racing 2 is geen Playstation of Xbox-game, maar een spel speciaal voor smartphones ontwikkeld. In feite is het dragrace game en jij als speler bent ervoor verantwoordelijk dat je op tijd schakelt. Het schijnt verslavender te zijn dan dat het klinkt. Het is overigens voor het eerst dat een auto zijn debuut beleeft op een smartphone-game.

Ondanks de eerste beelden is er vrij weinig van bekend. Eer gaan geruchten dat de Roadster BC lichter is dan de dichte BC. Die had een 800 pk en 1.100 Nm sterke AMG V12 onder de kap. De kans is zeer groot dat die motor onveranderd dienst zal doen in de nieuwe Pagani Huayra BC. Naar verluidt worden er slechts 20 van gebouwd, net als bij de Coupe-versie.