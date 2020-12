BMW 320e gelekt op de Nederlandse BMW-site - Autoblog.nl

BMW 318i, 320i, 320e, 320i xDrive. Wacht, wat. 320e? Wat is hier aan de hand?

In het rijtje met modellen op een website gedeelte van BMW.nl duikt opeens de 320e. Via de geruchtenmolen wisten we al dat er een nieuwe plug-in hybride 3 Serie onderweg was. Dit lek op de Nederlandse site van de Duitse autofabrikant maakt het nieuws min of meer officieel. Het lek werd ontdekt door BMWblog.com

BMW 320e naast de 330e

Het is niet meer dan logisch dat er na de 330e nu ook een 320e volgt. Voor een groep die het met een minder leasebudget moet doen, of voor de mensen die de prestaties van de 330e niet nodig hadden.

Waar we nog wel over kunnen speculeren is de aandrijflijn in dit geheel. Eerdere geruchten wezen op een 1.5-liter driecilinder, gekoppeld aan een elektromotor. Er klinken nu echter geluiden over dezelfde aandrijflijn van de 330e, maar dan een tandje teruggeschroefd in specificaties. Dit is een 2.0-liter viercilinder met een elektromotor, die in het geval van de 320e minder dan 200 pk systeemvermogen zal gaan leveren.

Meer hybrides

Het aantal plug-in hybride modellen zullen de komen jaren stevig groeien. En niet alleen bij BMW. Om aan strenge Europese regels te voldoen hebben autofabrikanten er baat bij zoveel mogelijk groene modellen te verkopen. Voordelige hybride instappers, met of zonder stekker, helpen daar natuurlijk bij. Daar is deze 320e een uitstekend voorbeeld van. Het is nu wachten op het signaal van BMW, een aankondiging zal met dit lek niet lang meer op zich wachten.