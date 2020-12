Jack Plooij maant Max Verstappen tot geduld - Autoblog.nl

Ons aller Jack Plooij heeft op de valreep nog wat goed adviezen aan Max Verstappen voor volgend jaar.

Max Verstappen won de laatste Grand Prix van het jaar in Abu Dhabi, wat op zich natuurlijk de beste manier is om een seizoen te eindigen. En toch, nu onze Max officiëel niet meer de jongste F1 wereldkampioen ooit kan worden, lijkt het moment dat hij überhaupt eindelijk wereldkampioen wordt misschien wel verder weg dan ooit. Volgend jaar pakt Mercedes immers gewoon weer de titel. Het jaar daarna peert Honda ‘m en zit Red Bull zoals het er nu uitziet zonder fabriekssteun. Moet Max dan toch maar naar een ander team? En zo ja, waarheen dan?

Gelukkig is er op zo’n moment nog olijk F1 commentator en parttime tandarts Jack Plooij. Deze onnavolgbare journalist heeft zijn oren eens goed te luisteren gelegd en heeft op basis van het gehoorde een advies voor MV33. De Nederlander moet volgens Plooij vooral geduld hebben. Jack weet echter ook wel dat dat niet de sterkste kant is van de Verstappens:

Geduld, vooral geduld, hij moet geduld hebben. Maar dat woord staat helaas niet in het woordenboek van de Verstappen-familie. Misschien ergens achterin, heel dun geschreven. Het is ook heel erg moeilijk want ze nemen een gok. Jack Plooij, goeroe

Jack heeft ook een reden voor deze mening. Volgens hem komt Honda volgend jaar namelijk op de proppen met een absolute bom van een motor. Ten opzichte van dit jaar zouden de Japanners 40 pk extra gevonden hebben:

Red Bull belooft een hoop en Honda doet dat ook, maar tot nu toe is het allemaal niet uitgekomen. Dan moet je geduld hebben. Ik heb geruchten gehoord dat Honda een bom van een motor aan het bouwen is met 40pk extra voor volgend jaar. Dat ze afscheid gaan nemen van de Formule 1 en Max ‘on a high’. Jack Plooij, neemt zelf altijd on a high afscheid van de patiënt

Het is te hopen voor Verstappen en voor Red Bull dat Honda inderdaad eindelijk over de brug komt met extra power. De onvolprezen Helmut Marko laat vandaag namelijk bij ServusTV optekenen dat de renstal heel dicht is bij een deal met Honda om via een omweg alsnog hun motoren te gebruiken na 2021:

Dit is een moeilijk onderwerp, maar ik zou zeggen dat we op 85-90 procent zitten om de deal rond te krijgen. Helmut Marko, uitgenaste wheeler dealer

Wat denk jij, vetrouwen houden in Honda en Red Bull, of heeft Max betere opties?