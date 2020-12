Koop een echte winnaar voor minder dan een miljoen - Autoblog.nl

Voor als je nog op zoek bent naar een leuke aanvulling op je collectie. Deze winnaar betreft een heuse Corvette C7.R!

Het komt niet elke dag voor dat je de kans krijgt om een raceauto te kopen. En dan hebben we het niet over zomaar een raceauto, maar eentje waar echt prijzen mee zijn gewonnen. Geen eerste plaats in een zeepkistenrace, maar een gouden beker voor de 24 uur van Daytona bijvoorbeeld. Deze Corvette C7.R is geen kattepis.

Corvette C7.R

De raceauto heeft niet alleen de 24 uur van Daytona, maar ook de 12 uur van Sebring weten te winnen. Een auto met een bijzondere historie dus. Geen winst, maar wel een deelname namens het fabrieksteam van Corvette was twee keer de 24u van Le Mans in 2014 en 2015. De auto heeft dus op meerdere beroemde circuits 24 uur rondjes mogen knallen. De ‘Vette is nu te koop via Fantasy Juction. Voor het luttele bedrag van 950.000 dollar heb jij een winnaar in de garage staan.

Zeldzaam is het monster ook. Slechts 7 stuks werden er gemaakt van de Corvette C7.R. Inmiddels is het model al met pensioen gestuurd en worden races verreden met de gloednieuwe C8.R. Deze occasion gaat ongetwijfeld een koper vinden, want het komt niet vaak voor dat je zo’n unieke racer kunt aanschaffen. De verkoper moet wel een liefhebber met diepe zakken vinden, want voordelig is het niet.