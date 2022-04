BMW 325d: update en roadtrip – Autoblog Garage

Even een tussentijds update voor de BMW 325d van de Autoblog Garage. Niet omdat het moet, maar omdat het kan.

Het is de afgelopen weken stil geweest omtrent de BMW 325d duurtester. De stationwagon is nu alweer bijna twee jaar onderdeel van de Autoblog Garage. Dat is een mooi moment om de balans op te maken. Echter, voordat het zover is, hebben we voldoende te melden over de auto. Niet zozeer qua updates, maar voornamelijk hoe de auto is bevallen. We gaan het chronologisch houden, dus van het begin tot het eind.

Kleine updates

De laatste update is van 23 oktober, toen we het BMW Performance remsysteem hebben geïnstalleerd. Nou ja, ‘we’, daar moet ik vooral Jeroen en Evert bedanken omdat zij altijd heel erg goed voor de auto zorgen.

APK en beurtje voor de BMW 325d

In eerste instantie was daar in oktober de APK. Er stond een tripje voor de boeg en daarvoor wilde ik dat de auto een beurt en nieuwe APK kreeg, zodat ik zonder problemen op pad kon. Dat verliep verrassend soepel. Er waren een paar kleine puntjes van aandacht.

Zo was er een foutmelding bij een achterlicht en een van de Xenon-lampen moest vervangen worden. Die was aan het einde van zijn latijn en brandde niet goed genoeg meer. Voor de rest kwam de auto fluitend door de APK en is er meteen (weer) een beurtje uitgevoerd. Altijd handig.

Verwisselen van banden

Dan de banden. Die heb ik zelf verwisseld. Niet omdat ik denk het beter te weten dan de garage, maar voornamelijk omdat het een leuk vader-zoon momentje is om de wielen te wisselen. Daarvoor hebben we een krik gekocht. Let daarop dat daar ook verschillen in zijn.

In dit geval hebben we gekozen voor een blauwe. Deze kan namelijk laag genoeg om onder de BMW te kunnen, maar is ook sterk genoeg om een Audi e-tron SUV op te tillen. Daarnaast kan ik de banden stallen met een paar hondjes. Nee, niet de olijke zoogdieren maar in principe planken met wieltjes eronder.

Dunlop SP Sportmaxx ervaring op de BMW 325d

Aan de zomerbanden was te zien dat ze aan de voorkant wat harder slijten dan aan de achterkant. Prima voor de volgende ronde om ze even om te wisselen. Wat dat betreft ben ik blij dat ik geen breedset heb. Ook vanwege de rijeigenschappen. De Dunlop SP Sportmaxx RT2-band is een uitstekende band.

Goede feedback, progressieve handling, stil en best wel comfortabel. Voor wat ik doe met de auto zijn ze meer dan prima en de prijs-kwaliteit verhouding is bovengemiddeld puik te noemen.

Continental AllSeason Contact als winterband

Ik heb dus relatief vroeg de allseason ‘winterbanden’ eronder gezet. Dit na een tip van @martijngizmo, die Michelin CrossClimates in de winter heeft voor zijn BMW M135i. In dit geval heb ik de Continental AllSeasonContact. In vergelijking met de zomersetup vind ik ze minder fijn rijden. Ze zijn stugger en de limiet ligt minder ver. In vergelijking met een winterband is het echter veel beter. Ze zijn niet zo wollig en hebben meer grip. Het is dus gewoon ‘een prima band’ in Nederlandse condities.

Altijd op reis gaan met een schone auto. Je vertrekt ook niet met een vieze onderbroek aan.

Echter, in de winter komen ze tot leven. Koud en nat weer is perfect. Tijdens een ritje op de Autobahn kreeg ik te maken met een extreme hagelbui waarbij er binnen een paar seconden een flinke laag hagel op de grond lag. De Conti’s weerden zich kranig.

Ik kon nog uitstekend sturen, terwijl sommige auto’s (gek genoeg allemaal op NL-kenteken) letterlijk van de weg gleden. Een band is altijd een compromis en de Continental AllSeasoncontact is wat dat betreft een goed alternatief voor een winterband.

Ruitschade op de BMW 325d

Verder heb ik last van steenslag op de ruit gehad. Helaas begon deze meteen al ‘groot’, dus ze konden ‘m niet meer repareren bij CarGlass. Dit was wel het moment dat ik blij was dat ik niet de aller goedkoopst mogelijke verzekering heb gekozen. In veel gevallen zul je het moeten doen met een niet-originele ruit (‘die net zo goed is maar geen logo heeft’). In mijn geval heb ik een originele ruit gekregen.

Dat niet alleen, het is niet van mijn no-claim afgegaan. Ik hoefde enkel 50% van het eigen risico te betalen. Een prima deal. Als kers op de appelmoes heb ik nieuwe ruitenwissers voor en achter. De sensatie van een nieuwe ruit met nieuwe ruitenwissers: goddelijk. Zelfs de uiterst kritische Uli heeft er een opmerking over gemaakt.

Op vakantie met de BMW 325d!

Dan de vakantie. Net als met de Alfa Romeo heb ik een monsterrit gemaakt met de BMW 325d. Wederom naar Italië. Waarom? Simpel: het is het mooiste land van Europa. Daarbij had mijn vriendin in haar eentje unaniem besloten dat ze naar Firenze wilde ‘en ik mocht mee’. Leuk, want Italië is een leuke route om te rijden. We hebben ervoor gekozen om het in twee etappe’s te doen. Eerst van Arnhem naar Weil Am Rhein, dan vandaar uit naar Firenze een dag later.

Hünxe in de ochtend. Houd er rekening mee dat je met nat weer en slecht zicht je wel aan de snelheid houdt.

Daarbij begint de vakantie op het moment dat je in de auto stapt, dus geen gehaast of recordtijden neerzetten. Gewoon lekker kachelen. Dat kwam goed uit, want net voordat we de A3 oprijden, begint het zwaar te regenen. Hoe leuk de Autobahn ook kan zijn, in de regen moet je het rustig aan doen. En door die betonnen snelwegen doe je dat ook wel.

Dan rijd je dus eventjes wat rustiger.

Autobahn

Gelukkig kwamen na het verlaten van het Ruhrgebied veel rustige stukken onbegrensde Autobahn. De 3 liter zescilinder is bijzonder krachtig onderin, waardoor het cruisen op hogere snelheid een fluitje van een cent is. Sterker nog, ik zette de automaat geregeld in zijn VI en daar bleef ie lange tijd. Vanaf 100 km/u pakt ie vloeiend op en trekt de motor eenvoudig door naar 200 km/u en daarboven.

Hockenheim, altijd goed voor de betere burgers.

De enige auto waar ik moeite mee had was een nieuwe M340i, voor de rest kwamen we niets snels tegen. Tesla’s reden massaal achter vrachtwagens, enorme power-SUV’s die makkelijk sneller kunnen gingen niet harder dan 200 en boven de 250 haken er een hoop auto’s af. Overigens hebben we niet aan een stuk door gejakkerd, maar wel even – speciaal voor jullie – gekeken wat de BMW 325d in zijn mars had.

Speelgoedwinkel voor ‘volwassenen’

Wat je wel merkt is dat de 325d op snelheid heel erg graag een bocht in wil. Dat is superleuk op normale wegen, maar op hoge snelheid is een klein beetje onderstuur soms best prettig. Het is ook een stukje gewenning. Ondanks diverse stops (waaronder op Hockenheim) waren we alsnog al in de middag in Weil Am Rhein.

Leuk: dat is een Drielanden punt tussen Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Nog leuker, onderweg kom je de BBS-distributiecentrum (in Herbolzheim) tegen (afbeelding hierboven). Toch een beetje mijn ‘house of worship’!

Zwitserland en Italië

Zwitserland was ook het land dat we de bochten erna direct inreden. Veel betere wegen, maar niemand durft er te hard te rijden. Soms kun je met een paar locals meeliften die weten waar de flitspalen zijn. Italië is gelukkig veel leuker.

De Po-vlakte is niet bijzonder spannend en de enorm lange en rechte tolweg naar het zuiden is allerminst spannend, alhoewel het wel opvallend is hoe Italianen zich heel erg graag niet aan de snelheid houden.

Firenze en omgeving

Firenze met de auto is prima te doen. De stad is ruim van opzet met brede wegen. Het Eibach-onderstel was daarvoor een beetje te hard in combinatie met de 19 inch wielen. Eerlijk is eerlijk, de wegen zijn daar echt niet denderend.

Maar je moet niet in de stad rijden, maar op de wegen eromheen. We maakten gelukkig diverse tripjes in de omgeving. Je kan dan via de snelwegen gaan, maar het leukste zijn de binnenwegen. Met name rond Pisa en Chianti (ja, we hebben een doosje meegenomen) zijn adembenemend.

Veel bochten, redelijke kwaliteit asfalt en schitterend uitzicht. In Nederland mag je op alle saaie wegen vaak 20-40 km/u ‘te langzaam’ rijden. In Italië zijn veel B-wegen gewoon 80 km/u en soms moet je echt je best doen om daar in de buurt te komen.

Hier kwam het Bilstein B12-onderstel met de Eibach anti-rollbars helemaal tot zijn recht. Het is niet te hard, maar wel communicatief. Dat ‘ie nauwelijks rolt in bochten is heel erg prettig: comfortabeler en sportiever tegelijk.

Ik kan het niet genoeg aanraden: pak je auto en ga naar het buitenland om even andere wegen te ervaren. Dan leer je je eigen auto ook beter kennen. Is het een leuke auto, dan ben je nonstop aan het kirren.

Terugweg

De terugweg heb ik wederom met een tussenstop gedaan in Weil Am Rhein. Het Best Western Hotel heeft een paar grote voordelen, naast een prima ontbijt en erg ruime kamers. Eronder zit een enorme shopping mall plus grote supermarkt.

De terugweg begint in Weil Am Rhein en loopt tot Karlsruhe. Het grote nadeel: deze is maximaal 120 km/u. Dat is op zich niet erg, want het is er vrij druk.

Je kan ook de 81 over Stuttgart pakken als je iets harder wil rijden, maar dat is wel behoorlijk om (of je moet bij Schafhaussen de grens over gaan). Na Karlsruhe kun je overigens op veel stukken doorrijden. Ik ben bij Darmstadt niet richting Keulen gereden, maar heb de 45 gepakt. Dat is ietsje om, maar de wegen zijn er mooier én veel rustiger.

BMW 325d is uitstekende metgezel

Het mooie van de 325d is dat je er alles mee kunt doen. Filerijden: geen probleem. Gewoon met het verkeer mee-sukkelen, ook geen probleem. Met wat snellere auto’s op de linkerbaan meerijden: dat gaat makkelijk.

Sterker nog, het gaat stiekem best hard. Op de GPS hebben we 272 km/u gehaald, maar goed dat de Continental-banden tot 300 km/u aankunnen. Op die snelheid ligt de 3 Serie keurig stabiel, maar het is zeker een intense ervaring.

OK, je houdt dus niet ALLES bij.

De 3 Serie betrekt je behoorlijk veel bij het rijden. Op hoge snelheid krijg je dus veel impulsen door. Het zorgt er wel voor dat je alert/scherp en heel bewust bent van wat je doet. Geen ‘250 voelt aan als 80’, want dat is niet het geval. Het laatste stuk bij Oberhausen voelt al een beetje als thuiskomen.

Dan rijd je de ‘3’ op die naar Arnhem gaat. Het is een wat oudere snelweg met vooral heel erg veel Nederlanders. De hoeveelheid gele platen die hun V60 met dakkoffer naar links gooien, is ongekend. Maar ja, zoals mijn vriendin zo wijs zei “je mag je erover verbazen, maar niet door laten verrassen.”

De BMW 325 heeft verder geen krimp gegeven. Je gooit de achterbak vol met koffers en toebehoren, vult de tank en je rijdt een eind. De range is ongeveer 800 km op een tank. We zijn benieuwd wat het verbruik is als je heel erg rustig aan gaat doen. Misschien maar een keertje proberen.

Alpina lip op de BMW 325d (eraf)

Wat is er verder nog gebeurd? Ik heb de Alpina-lip eraf gereden. Je zal op sommige foto’s zien dat de auto zonder lip rondrijdt. Het ziet eruit alsof je na maanden je baard eraf haalt. Een beetje blote billen gezicht. Hoe ik dat voor elkaar heb gekregen? Ik reed op een drempel, waar achter een fietspad is. Ik reed relatief rustig, daar er bijna altijd een fietser voorbij komt.

Bandenwisselen duurt minder dan 20 seconden, eh, minuten. Daarna is het tijd voor een bakkie pleur!

Het was donker en er was niemand te zien, dus ik rijd door om op het laatst fietser te zien zonder licht. Die was bijna onzichtbaar. Gelukkig zit er een paar meter tussen de drempel omhoog en het fietspad, maar om zeker te zijn remde ik recht op de drempel.

Ergo: de bumper zat las. Gelukkig was deze verder helemaal onbeschadigd alleen op de linkerkant waar die bevestigd was, liet ie los. Rechts zat de lip nog vast. Ik kon doorrijden, maar heb hem even netjes eraf gehaald.

Überholsprestige

Het duurde een tijd voordat de Alpina bumper er weer op kwam. Sterker nog, ik ben zelfs eerder terug naar zomerbanden gegaan! Ik had het vrij druk en voor het mooi moest de auto even een dagje binnen staan met de bumper, zodat deze goed kan hechten.

Uiteindelijk heb ik de auto even naar Van Essen Car Cleaning gebracht die de bumper weer bevestigde (dankjewel Arien en Gerren!). Ik weet dat het smaak-gevoelig is, maar ik vind het zo veel gaver staan met die spoiler. Wat ook op valt, op de Autobahn gaan ze veel sneller aan de kant MET de lip dan zonder. Überholprestige, noemen ze dat in Duitsland.

Al weer twee jaar

In de tussentijd heb ik de BMW 325d Touring alweer twee jaar. In de tussentijd hebben we er zo’n 60.000 km mee gereden. Zo is de auto nét over de 200.000 km grens gekomen. Normaliter kan het zijn dat je dan gaat zoeken naar iets nieuwers en frissers. Het nadeel, ik heb uiteraard gekeken maar niet gevonden.

Het is een zeer fijn rijdende auto waar ik echt met een grote glimlach in stap en met een nog grotere er weer uit. Ja, ik weet dat het een oud model is en ja, ik weet dat het een niet fabrieksoriginele diesel is. Dat maakt mij echter niets uit.

De combinatie van wegligging, prestaties, verbruik en praktisch gemak is uitstekend te noemen. Ik vind ‘m er zelfs gaaf uitzien. De auto is (bijna) precies hoe ik ‘m wil hebben.

De BMW 325d duurtester gaat dan voorlopig ook niet in de verkoop. Ik wil er liever zelf een tonnetje bij rijden, ook al duurt dat nog wel een jaartje of 5. Dan kunnen we in plaats van inruilen nog een paar leuke dingen ermee doen!

Up to speed

Zo, hopelijk zijn jullie weer een beetje up-to-speed betreft de BMW. Zoals gezegd, de komst van de Audi betekent niet dat we afscheid nemen van de BMW. Uiteraard zijn de meeste modificaties uitgevoerd, maar we zullen je zeker op de hoogte houden van het wel en wee van de witte stationwagon (en ook die andere Zuid-Duitse witte stationwagon). Ook zullen we er nog een keer prestatiecijfers mee meten en nog andere dingen doen. Houd de Autoblog Garage dan ook goed in de gaten!

