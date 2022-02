BREEK! Mercedes livery voor 2022 gelekt!

De nieuwe Mercedes livery voor 2022 is bijzonder.

De meeste Formule 1-wagens zijn nu al bekend. We wachten nu nog eventjes op de Mercedes en Ferrari. Oh, en de échte Red Bull want wat ze lieten zien was niet echt een nieuwe auto.

De Mercedes livery voor 2022 is stiekem gelekt op het grote wereldwijde web. Er zijn twee (ietwat korrelige) afbeeldingen die de nieuwe auto laten zijn, de Mercedes W13, of zoals de auto officieel gaat heten: Mercedes-AMG F1 W13 E Performance van het Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

Mercedes livery voor 2022 is nieuw

Bijzonder is dat Mercedes weer kiest voor een andere livery. Mercedes wilde zijn werknemer Lewis Hamilton bijstaan in zijn anti-racisme campagne. Die zwarte Mercedessen (de W11 en W12) waren niet alleen vriendelijke en nobele geste, maar het zag er ook geweldig uit. Beter dan die saaie grijze zilverpijlen, eigenlijk.

De nieuwe auto is een combinatie van de 2014-2019 Mercedessen en die van de afgelopen twee jaar. De voorzijde van e W13 is zwart (met het groen van Petronas) en de achterzijde is zilver. Die achterzijde zal wel het meeste worden gezien door de concurrenten.

Dominante auto

Mercedes zinspeelt natuurlijk op wraak van vorig seizoen, toen de titel hen werd ontnomen door een dubieuze beslissing van de wedstrijdleiding. De Mercedes was namelijk toen alweer enkele races verreweg het meest dominant. Stiekem was het verschil bij de GP van Mexico kleiner dan de jaren ervoor.

Gezien de briljante technici, enorm goede motor en misschien wel het sterkste rijdersduo is de kans groot dat dit de meest dominante auto is van het komende seizoen. Morgen kun je op de YouTube-pagina van Mercedes de onthulling live meekijken van de nieuwe auto die ongetwijfeld weer alles gaat winnen wat er te winnen valt. Hopelijk grijpt de FIA nog een keertje in…

Meer lezen? Dit is onze prognose voor het komende F1-seizoen!