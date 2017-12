BMW beschuldigd van sjoemelen met diesels

Wat krijgen we nu!

Na beschuldigingen van Duitse onderzoeksinstanties heeft BMW ontkend te hebben gesjoemeld met hun dieselmotoren. Deze beschuldigingen komen van een Duitse milieugroep, die op eigen houtje een BMW 3-serie testte en tot de conclusie kwam dat er iets niet in de haak was. Het Duitse ministerie van verkeer neemt de beschuldigingen serieus en gaat binnenkort beginnen met een onderzoek naar sjoemelapparatuur.

De beschuldigingen komen bij de Deutsche Umwelthilfe (DUH) vandaan. Deze groep onafhankelijke milieu-onderzoekers voerde verschillende tests uit op een BMW 320d van 2016. Uit het rapport van de DUH blijkt dat de wagen niet aan de milieustandaard voldoet. De onderzoekers beweren dat de 2-liter diesel het voorgeschreven maximum van 80 mg stikstof per kilometer met een gemiddelde van 2,6 keer overschrijdt. Wanneer de snelheid met 10 procent werd opgevoerd, steeg dit zelfs naar 7,2 keer de maximumwaarde. De resultaten kwamen voort uit 8 tests, die ieder op de openbare weg werden afgenomen, en werden vervolgens gepresenteerd door de Duitse televisiezender ZDF.

De BMW Group heeft middels een officieel statement laten weten dat het het onderzoek niet vertrouwt:

“There are no activities of technical provisions to affect the test mode used to measure emissions – that means that our exhaust systems are active both on the test bed and in practice.”