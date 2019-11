Dat is beter nieuws dan het lijkt!

Intrinsieke merkwaarden hebben en toepassen. Ergens voor staan. Een visie hebben en die uitvoeren. De BMW Motorsport divisie was precies dat. Een stel puristische autogekken met een enorm budget. Dat niet alleen, de basis (normale BMW’s) leende zich uitstekend voor een een gaaf topmodel.

Het ging in eerste instantie om het rijden: zowel op het circuit als op de openbare weg. De auto’s hadden bijzondere, hoogtoerige motoren, handgeschakelde versnellingsbakken en waren relatief laag van gewicht. Dat feestje was over in 2009, toen men het nodig achtte om de X5 M en X6 M op de markt te brengen. Die auto’s behelsden alles waar BMW M níet voor stond: automaten, vierwielaandrijving, turbo’s en een enorm hoog gewicht.

In tijden van efficiency en elektrificatie gaat dit natuurlijk doorzetten. De handbak en atmosferische motor zijn al gesneuveld, dus die elektromotor lijkt een kwestie van tijd, toch? Ja en nee, zo laat Markus Flasch weten aan het Australische CarAdvice. Flasch is de grote baas van de BMW M divisie, dus hij weet waar ‘ie het over heeft. In principe is de techniek er klaar voor.

Sterker nog, hij bevestigt dat er al uitvoerig is getest met hybride prototypes en dat het in principe direct toegepast kan worden. Markus Flasch heeft daarbij ook nog goed nieuws. De pure rijdersauto’s zullen géén hybride aandrijving krijgen. De M2, M3 en M4 zullen het moeten doen met enkel en alleen een verbrandingsmotor. De elektromotor en met name de accu’s zijn te zwaar om rijplezier te kunnen garanderen. De X5 M is volgens Flasch een grote en zware auto die uitstekend geschikt is voor elektrificatie. Dus de twijfelachtige BMW M modellen worden twijfelachtiger, maar de puurdere modellen blijven relatief puur.

Het gaat Flasch er niet om dat BMW M de eerste is met de nieuwe techniek, maar wel dat het het beste is. Ook heeft BMW M te maken met een vrij traditionele klantenschare en een nog veel traditionelere fanschare. Markus Flasch is er héél duidelijk over: BMW M moet luisteren naar de klanten die daadwerkelijk de auto’s kopen, niet de mensen langs de zijlijn.

Het zullen interessante tijden gaan worden tussen de leukste snelle varianten van de grote drie: de Audi RS4, BMW M3 en Mercedes-AMG C633S. Oliver Hoffmann van Audi Sport heeft aan Autocar bevestigd dat de volgende Audi RS4 een PHEV wordt met een biturbo V6. De volgende Mercedes-AMG C63 krijgt een viercilinder met enorme elektromotor en de BMW M3 krijgt enkel een zes-in-lijn uit de X3 M. Zoals het ernaar uitziet wordt de nieuwe M3 toch nog het meest ‘puristisch’.