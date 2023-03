Deze vijf F1 coureurs moeten het hardst rijden om te overleven

Met het F1 seizoen voor de boeg kijken we welke coureurs dit jaar het hardst moet rijden om te overleven in de koningsklasse.

Jawel, het is eindelijk weer zo ver. Na een lange winter gaat het F1 seizoen dit weekend weer van start. Voor het eerst sinds 2005 beginnen we weer eens een seizoen met niet nul, niet één, maar twee landgenoten in de koningsklasse. Boezemvrienden Albers en Prikkelwoud kwamen destijds uit voor het kneuzenteam van Minardi. Een jaar later reden de twee overigens ook nog een aantal races samen, maar toen reed Albers voor Midland en was Doornbos alleen de laatste drie races invaller bij Red Bull Racing.

In 2006 werden er (dus) geen punten gescoord voor Nederland, doch dit jaar zal dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid anders zijn. Onze held Max gaat immers zijn derde titel halen bij Red Bull Racing. Onze nieuwe held Nyck zit ook in een team dat hoopt tenminste af en toe punten te kunnen scoren. En wie weet wat nog meer…

Enfin, we hebben de vooruitblik natuurlijk al gedaan voor de wintertest en ook al onze bespiegelingen losgelaten op die test. Wat we echter nog niet gedaan hebben, is Drive to Survive heel serieus nemen. Wie van de 20 coureurs op de grid staat dit seizoen eigenlijk het meest onder druk om te presteren teneinde te overleven in de koningsklasse?

1. Guanyu Zhou

Guanyu Zhou kwam vorig jaar redelijk goed uit de verf. Al moet daarbij gezegd worden, dat het vooral goed was ten opzichte van de verwachtingen. Verwachtingenmanagement is sowieso heel belangrijk met dit soort dingen. In 2022 gold Zhou als een rookie, die vooral een zitje kreeg omdat hij veel geld meebracht uit China. Dat is tegenwoordig weliswaar minder belangrijk dan voorheen. Maar vergeet niet dat Alfa Romeo samen met Haas F1 het enige team is/was dat het budgetcap niet eens haalde. Zelfs mét het geld van Zhou niet dus.

Zhou heeft in de opstapklasses altijd races gewonnen, maar moest uiteindelijk toch vaak zijn meerdere erkennen in teamgenoten. Gunstig voor Zhou is daarbij wel dat zijn teamgenoten doorgaans ook geen koekenbakkers waren. Hij moest het opnemen tegen coureurs als Felipe Drugovich, Mick Schumacher, Calumn Ilott enzovoorts. Veelal mannen die ook in opleidingsprogramma’s van F1 teams zaten en de F1 (bijna) gehaald hebben.

Desalniettemin, als je het puntenaantal van vorig jaar bekijkt, dan is Zhou ook in de F1 weer ‘gewoon’ verslagen door zijn teammaat. Bottas heeft 49 puntjes gescoord en Zhou slechts 6 puntjes gesprokkeld. Het kwalificatieduel ging iets beter: het werd 14-8 voor Bottas, die toch bekend staat als een capabel kwalificeerder.

Een ‘excuus’ voor Zhou is dat de Alfa vooral aan het begin van het jaar hard ging. Naar het einde van het jaar viel Alfa terug naar de staart van het middenveld. De Zwitserse Italianen hadden vooral het gewicht van de auto goed onder de knie vanaf de eerste race. Maar toen de andere teams ook een beter dieet hadden gevonden, was dat voordeel weg. Zhou kwam later in het seizoen relatief gezien beter op stoom ten opzichte van Bottas. Maar de Alfa was toen meestal al niet meer goed genoeg voor punten.

Dit jaar is dat excuus er echter niet meer. Zhou zal nog vaker dichter en liefst vóór Bottas moeten zitten om zijn stoeltje te houden. De Fin heeft nog een contract tot en met 2024. Zhou moet het doen met een verlenging voor een jaar. Sauber heeft een paar junioren, waarvan er eentje nadrukkelijk op de deur van de F1 klopt, in de vorm van F2 runner up Theo Pourchaire.



Het gevaar kan ook nog van een andere kant komen, want het is een beetje de vraag wanneer de invloed van Audi zich bij het team laat gelden in de rijderskeuze. Als de boksbeugel vast een eigen talent (men speculeert dat Mick Schumacher de droomkandidaat is voor de Duitsers) wil stallen naast Bottas, kan het ook via die weg wel eens klaar zijn voor Zhou bij een matig seizoen. Zeker ook omdat zijn Chinese miljoenen dus niet meer alle deuren openen bij de andere teams.

2. Lance Stroll

Mjah, onzin zou je zeggen dat Stroll onder druk staat. Zijn vader is eigenaar van het team en dus kan Lance net zo lang blijven als ‘ie zelf wil. Toch? Mwah…Lance Vance Dance is nog altijd maar 24, doch begint dit jaar alweer aan zijn zevende(!) seizoen in de koningsklasse. Een pole position, drie podia en enkele goede optredens in de regen, kunnen niet verhullen dat Lance altijd de mindere is geweest ten opzichte van zijn teamgenoten. Oké, met uitzondering van -wie kent ‘m niet- Sergey Sirotkin dan. Met Alonso dit jaar naast hem, zal dat vermoedelijk niet opeens anders zijn.

Ook voor Stroll junior en senior zelf, zal op een gegeven moment toch de vraag opdoemen ‘heeft dit nog zin?’. Lance heeft echt álles en meer meegekregen van zijn familie om zich te kunnen ontwikkelen tot de best mogelijke coureur. Van het beste materiaal in de opstapklasses, tot privétesten met het team van Williams, tot zelfs een heel eigen F1 team waar hij aan zijn skills kon slijpen.

In die tijd heeft hij zonder werkelijke druk zijn stoeltje te verliezen, kunnen leren van mannen als Massa, Perez, Vettel en nu dus Alonso. Jezelf verbeteren kan altijd, maar hoeveel rek zit er nog in bij Stroll? Voor het gevoel, stagneert zijn groei nu al enkele jaren.

Mocht Aston Martin de hype waarmaken en inderdaad het vierde, derde of misschien zelfs tweede beste team van de grid zijn dit jaar, wordt de druk op Stroll senior en junior alleen maar groter. Kan Lance tenminste goed genoeg zijn om een respectabele tweede rijder te zijn bij een echt goed (maar niet dominant) team? Of kan het team alleen nog verder vooruit, als het de jonge spruit aan de kant schuift?

Ander dingetje: wil Lance zelf nog wel eindeloos doorgaan met een carrière waar overwinningen alleen komen bij 1) dikke mazzel of 2) als pa een auto bouwt waar iedereen mee kan winnen en Gaston Mazzacane in de andere auto zet? Het is natuurlijk op zich geen vervelend werk om F1 coureur te zijn, maar toch kunnen we ons voorstellen dat altijd maar weer verliezen een beetje oud wordt. Been there, done that. De tijd waarin Lance zich kan verstoppen achter ‘potentieel voor de toekomst’, begint langzamerhand op te raken.

3. Esteban Ocon

Ocon heeft een hele andere achtergrond dan Stroll. Hoewel, ook de familie van Ocon heeft er alles aan gedaan om Esteban F1 coureur te maken. Maar dat ging dan wel op een heel ander niveau. De Fransman heeft zijn hele leven moeten vechten voor elke millimeter. De familie verkocht ooit letterlijk het huis, om de jonge Esteban maar een kans te geven zijn carrière voort te zetten.

Het heeft Ocon wellicht niet tot de meest sympathieke man op de grid gemaakt. Maar, het heeft zich wel uitbetaald, want Ocon heeft dus daadwerkelijk de F1 gehaald. En niet alleen dat, maar de afgelopen jaren gold Ocon ook als een groot talent. Het is echter daar, waar de volgende overeenkomst zit met Stroll.

Ocon, ook altijd nog maar 26, heeft alle belofte ten spijt, namelijk net als Stroll maar één keer meer punten gescoord dan een teammaat over een heel seizoen. Dat was afgelopen jaar, ten opzichte van Alonso. Iedereen die het seizoen gezien heeft, weet echter dat Alonso de betere was van de twee, maar veel vaker uitviel met pech van de ene of andere soort. In Alonso’s comeback-jaar bij Alpine (2021), haalde hij meer punten dan Ocon. Net als Ricciardo en Perez (2x) eerder hadden gedaan.

Dit jaar krijgt Ocon een nieuwe teammaat, in de vorm van zijn frenemy Pierre Gasly. We zullen niet weer het bekende verhaal tussen deze twee oprakelen. Zelfs zonder een gespannen voorgeschiedenis, is duidelijk dat dit voor beiden een make or break jaar wordt. Gasly is (net) 27 en heeft qua resultaten een F1 carrière achter de rug die bijna bizarre overeenkomsten heeft met die van Ocon. Ze pakten beiden een handjevol podia en stonden ook beiden één keer als winnaar op het ereschavot na een bizarre race. Als een van de twee nog een extra stap wil zetten, moet dat echter de komende jaren gebeuren. En dat kan alleen door de ander te verslaan.

Gasly is populairder bij de fans, doch ten opzichte van Gasly, is Ocon al ingebed in het team. Wat ons betreft, staat hij daarom meer onder druk. Gasly zal zich aanvankelijk nog kunnen verstoppen achter het feit dat hij aan een nieuwe auto moet wennen, mocht Ocon sneller zijn. Ocon heeft geen excuses meer. Zo werkt verwachtingenmanagement nou eenmaal.

4. Yuki Tsunoda

Yuki the rookie is inmiddels geen rookie meer, maar begint aan zijn derde F1 seizoen. De Japanner heeft zich vorig jaar flink verbeterd. Hij was nog altijd de mindere van Gasly, maar zat er veel dichterbij dan in 2021. Dichtbij genoeg om nog een jaar door te mogen bij Alpha Tauri.

Dit jaar krijgt Yuki een nieuwe rookie naast zich, in de vorm van onze eigen Nyck de Vries. Zo ontstaat er bij Alpha Tauri een rare balans: Nyck is ouder en in zekere zin de meer ervaren coureur. Echter heeft Yuki al twee F1 seizoenen achter de kiezen. Zelfs het team zelf, lijkt eigenlijk niet te weten van wie het nu het meeste moet verwachten dit jaar.

De harde realiteit is echter dat de meeste coureurs niet meer dan drie jaar krijgen bij Alpha Tauri (voorheen Toro Rosso) om zich te bewijzen. Als Nyck nou echt Yuki de baas is in de meeste kwalificaties en races, zullen ze toch echt een keer afstand nemen van de aimabele jonge Japanner.

Wat niet helpt, is dat er maar liefst zes(!) Red Bull talenten op de F2 grid staan komend seizoen. Daarnaast hangt ook nog altijd Liam Lawson rond in de stal van junioren. Hij zal na enkele zeer behoorlijke doch net niet enorm imponerende jaren in de F2 en in het DTM, uitkomen in de Japanse Super Formula, om zo de Gasly-route te nemen.

Als één van deze jongelingen wegloopt met een klinkende kampioenschapstitel, zal Marko -als die tenminste bij Red Bull blijft- toch eindelijk weer eens een talentje willen promoten uit de eigen aanwas. Daar was het immers ooit om begonnen, bij het team van Alpha Tauri.

5. George Russell

Vorig jaar was in zekere zin een ideaal jaar voor Russell om zijn debuut te maken voor Mercedes. Al snel bleek dat de W13 niet goed genoeg was voor de titel te vechten. In plaats van in een keiharde strijd om de titel met Hamilton in volle spotlights, raakte Russell zo verzeild in een situatie dat beide coureurs elkaar nodig hadden om het beste uit een hok te halen. De echte vuurdoop bleef zo uit.

Het hobbel-hok van Mercedes was uiteindelijk wel goed genoeg voor enkele podia en in geval van Russell zelfs voor een zege, Russells eerste in de F1. Een geslaagd eerste seizoen bij een topteam dus. De enige manier waarop het beter had kunnen lopen, is als de Merc wél dominant was geweest én Russell Hamilton had verslagen voor de titel.

Maar wat we ook zagen toen de auto beter werd, is dat dat laatste scenario onwaarschijnlijk was geweest. Hamilton bleek stiekem sneller dan zijn jonge teammaat, met name op het moment dat de auto enigszins voor elkaar is. Hamilton won het kwalificatieduel -van de bij Williams nog ‘Mr Saturday’ genoemde Russell- en had ook in Brazilië meer pace in de race. Echter werd hij daar afgeremd door een regenachtige kwalificatie en een touché met Verstappen vlak na de start. Zo niet, had niet Russell maar de zevenvoudig kampioen waarschijnlijk die enige zege van 2022 gepakt voor Mercedes.

Dit jaar wordt dus toch weer een jaar van de waarheid voor George. De auto lijkt andermaal niet goed genoeg voor de titel. Maar een forse sophomore slump kan RUS zichzelf niet veroorloven. Zonder extreem gehobbel en problemen die je eigenlijk niet verwacht in de F1, zal de strijd met Hamilton ‘cleaner’ worden. Wij vermoeden dat Hamilton de interne strijd dit jaar dan ook ‘gewoon’ gaat winnen. En als de zevenvoudig kampioen dan zijn contract met nog een aantal jaar verlengt -zoals wel de verwachting is- loopt Russell het risico de nieuwe Bottas of op zijn best Rosberg te worden.

Nu heeft George de mazzel dat ook hij nog erg jong is. Hij kan, mits de resultaten goed genoeg zijn om in ieder geval een adequate nummer twee te zijn, het even ‘uitzingen’. Rustig wachten totdat Hamilton stopt, dan wel onverhoopt van de klif des tijds afvalt. Een foolproof strategie is dat echter niet. Vraag dat maar aan Rubens Barrichello. Die wachtte zes jaar op het pensioen van Schumacher bij Ferrari. Uiteindelijk was Rubinho echter eerder weg bij team rood dan de Rekordmeister zelf.

Mocht het nu twee, drie, vier jaar duren en HAM nog steeds de toon aangeven bij Mercedes…Dan gaat de driepuntige ster kijken naar een ‘bewezen topper’ als Leclerc of Verstappen om Hamilton op te volgen, niet naar George zelf.

Bonus: Sergio Perez

Misschien door velen verwacht in dit lijstje. De reden waarom ‘ie er niet instaat, is dat Perez 1) een contract heeft voor 2024 2) Ricciardo alle romantici ten spijt geen realistische vervanger is na zijn stint bij McLaren maar vooral 3) dat ‘het Max Verstappen effect’ het nieuwe legitieme excuus is om minder te presteren dan een teamgenoot.

Normaal zou het natuurlijk dodelijk zijn om steeds (dik) afgedroogd te worden door een teammaat. Echter Max Verstappen heeft dat nu achtereenvolgens bij zoveel mensen gedaan (het staartje van RIC bij Red Bull, Gasly, Albon en nu Perez), dat niemand meer gelooft dat er iemand naast Max een aanzienlijk betere indruk zou maken. Los van coureurs als Hamilton, Leclerc of heel misschien Norris wellicht. En dan nog…

Gek genoeg is de druk op het tweede zitje bij Red Bull daarom omgedraaid. Van ‘daar wil je niet zitten, want je carrière gaat kapot’ naar ‘je hebt feitelijk niks te verliezen’. De verwachting is dermate sterk dat Max ook dit jaar Perez weer zal afdrogen, dat de Mexicaan eigenlijk weinig hoeft te doen. Even de twee of drie races winnen waar het niet loopt bij Max. Nog een handjevol goede kwalificaties erbij en hoppa, het is weer voldoende.

Red Bull wordt dit jaar gewoon dik kampioen, met Verstappen eerste en Perez tweede in het WK. De (dubbele) podia en overwinningen leiden tot een zee van champagne bij het team. Soms moet je veranderen om het veranderen, maar de roes van de overwinning zal in dit geval zo overdonderend zijn, dat er geen reden is om de knuppel in het hoenderhok te gooien. Tenzij Sergio ruzie maakt met Max, zullen de twee dus in 2024 ook de RB20 weer besturen.