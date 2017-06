Lekkage! De Kia Stonic

Ligt het aan ons of is dit best een guitig karretje?

Precies een week na de onthulling van de Hyundai Kona is het de beurt aan de Kia Stonic om de aandacht op te eisen. Deze crossovers zijn nauw aan elkaar verwant en toch hebben Kia en Hyundai ervoor gekozen om hun modellen duidelijk een eigen smoel te geven. Dat kunnen we natuurlijk alleen maar aanmoedigen. Eenheidsworsten zien we al genoeg.

Het afwijkend gekleurde dak is wel een feature die we op beide auto’s tegenkomen, maar in het interieur zijn de verschillen dan weer een klapje groter. Verder zullen de belangrijkste technische gegevens van de Stonic overeenkomen met die van de Kona.

Dat betekent buitenmaten van 4.165 x 1.800 x 1.550 mm (l x b x h) en een wielbasis van 2.600 mm. Onder de kap ligt een 2.0 met 149 pk, een geblazen 1.6 met 177 pk, een bescheiden 1.0 of een 1.6 diesel. Daarnaast wordt een elektrische versie verwacht. Vandaag is de internationale onthulling van de Stonic in Amsterdam, later dit jaar heeft de auto zijn publieksdebuut in Frankfurt (IAA).

Foto’s via Autodato