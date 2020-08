Officieel: Pérez vervangt Hülkenberg aankomend weekend

Het avontuur voor Nico Hülkenberg bij Racing Point was van korte duur, Pérez mag weer aan de bak.

Het hoge woord is eruit. Sergio Pérez is officieel vrij van corona en mag dus weer aan de bak als coureur bij Racing Point. Zo heeft ook de FIA bevestigd. Leuk nieuws voor hem, maar een kleine ‘jammer’ kan toch niet uitblijven. Hülkenberg liet vorige week mooie dingen zien tijdens de 70th Anniversary GP op Silverstone en het had interessant geweest om te kijken wat de Duitser in Spanje zou gaan doen.

De afgelopen twee races mocht Pérez vanwege een positieve uitslag van het coronavirus niet meedoen. Aan de eerste race had hij sowieso niets gemist, aangezien zijn auto problemen had. Een extra domper voor Hülkenberg, die daardoor niet kon starten. Vorige week verscheen Hülkenberg dan eindelijk aan de start met een uitstekend resultaat. Voor nu een gevalletje das was einmal. Het eenmalige optreden was wellicht niet voldoende om zijn visitekaartje af te geven. De GP in Spanje had een extra boost kunnen zijn.

Nu is het te hopen voor de coureur dat hij voor 2021 een stoeltje kan fixen. Hülkenberg was als vervanger van Sergio Pérez zijn stuurmanskunsten in de Formule 1 duidelijk niet verleerd.