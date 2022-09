BMW denkt er niet aan: F1 is een no go!

De jongens en meisjes bij BMW hoeven er niet lang over na te denken of ze de F1 in willen stappen.

Een belangrijke concurrent van BMW is natuurlijk Mercedes. Deze autofabrikant is al jaren actief in de Formule 1. Sterker nog, ze leveren al voor het dertiende jaar op rij een auto af. Jarenlang ging dit heel goed met het fabrieksteam en behaalde ze met Hamilton overwinning na overwinning. Op dit moment presteert het team wat minder. Maar toch, de marketingmachine van het automerk draait op volle toeren. BMW zal daar ongetwijfeld naar gekeken hebben.

BMW gaat de F1 niet in

Zeker nu andere Duitse autobouwers de F1 in gaan. Porsche denkt er al langer over na en onderzoekt mogelijke samenwerkingen. Ook Audi gaat in 2026 motoren leveren voor een team. We weten op dit moment nog niet welk team dit is, in het geruchtencircuit gaan echter geluiden dat dit mogelijk Sauber is.

Als Porsche dan toch een partner weet te vinden, dan is BMW het enige grote Duitse automerk dat niet in de F1 zit. Daar moet toch over nagedacht zijn of worden. Andreas Roos is het hoofd van BMW M Motorsport en hij is nogal duidelijk. Hij merkt op dat BMW absoluut geen plannen heeft om in de topklasse iets te gaan doen. Roos zegt het volgende tegen Motorsport-total.com.

We zijn zeker niet geïnteresseerd. Je moet ook realistisch zijn. Je moet veel investeren in de Formule 1

Als je dat geld zou willen terugverdienen, dan moet je voor lange tijd succesvol zijn. Dat is dus een risico en daarom stapt het merk niet in de F1.

Andere projecten

BMW richt zich op andere projecten. Denk aan de nieuwe LMDh-bolide. De Duitsers zullen volgend jaar met een hybride-prototype komen voor in de GTP, de topklasse van het Amerikaanse IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Hiernaast zijn ze met nog meer projecten bezig die moeten bijdragen aan het volledig elektriseren van het merk. Daar hoort op dit moment dus de F1 niet bij.