Zandvoort niet autovrij voor Grand Prix in 2020

Bezoekers en inwoners van de badplaats kunnen gewoon de auto pakken.

Er zijn nog veel vragen over de Grand Prix van Nederland, die over minder dan een jaar moet gaan plaatsvinden. Ten eerste wachten fans überhaupt op een datum, maar dat is niet de enige onduidelijkheid.

Zo wil de organisatie dat men het liefst met een alternatieve vorm van vervoer naar het circuit komt. Per trein of met de fiets. Overigens succes met dat laatste als het keihard gaat regenen. Even kijken wie dan nog zin heeft om te fietsen.

Met de auto is de grootste afrader, er kunnen (en zullen) flinke verkeersaders ontstaan op de weg richting het circuit. De gemeente Zandvoort en de politie zijn echter niet van plan om de badplaats op slot te zetten voor autoverkeer.

Gisteravond was een informatieavond voor bewoners. Wethouder Ellen Verheij van de gemeente Zandvoort liet weten dat er met de auto door de kustplaats gereden kan worden tijdens het raceweekend. Het is de bedoeling dat bewoners en hulpdiensten gebruik zullen maken van de wegen. Racefans die door het dorp naar het circuit rijden worden niet actief geweerd, maar verwacht de nodige verkeersbegeleiders die al vòòr de bebouwde kom van Zandvoort bezoekers mogelijk een andere kant op gaan sturen. De gemeente hoopt dat bezoekers aan het dorp zonder F1-doeleinden andere plannen verzinnen om extra verkeersdrukte te voorkomen. Een stranddagje in Noordwijk of IJmuiden bijvoorbeeld, in plaats van Zandvoort.

Men beloofde verder spoedig met een racedatum te komen. Die zou hoe dan ook in mei moeten zijn, een andere maand is geen optie. De F1-organisatie zal goed moeten kijken hoe ze invulling willen gaan geven aan de kalender van volgend jaar, want die lijkt drukker dan ooit te worden. Gisteren kwam de bevestiging van Spanje voor volgend jaar binnen. Dan is er nog de nieuwe GP van Vietnam, Nederland en een eventuele straatrace in Miami. De kans is groot dat de kalender volgend jaar één of twee races meer kent in vergelijking met het huidige seizoen.