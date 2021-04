BMW E60 met varkensneus is eindelijk hier - Autoblog.nl

Man, man, man… Eén en al passie en design op deze varkensneus voor de BMW E60.

Het is niet een makkelijke ochtend voor de petrolhead met verfijnde smaak qua automobielen. Eerst komen we erachter dat Robert Opron er helaas niet meer is. Dan lanceert Hummer een onnodige SUV en nu dit: een varkensneus op een BMW E60.

‘E60’ is de modelcode voor de BMW 5 Serie van 2003 tot 2010. Dat model staat niet bekend om zijn grote schare fans. Naast technische malheur (met name de bakken, de achtcilinders en de M5 in het algemeen) is de auto visueel niet de mooiste BMW aller tijden. Integendeel. Dat is deels bewust gedaan.

M Sportpakket

Leuk weetje: de legende gaat dat Chris Bangle de opdracht had gekregen van het management om de E60 ietwat ‘kaal’ te tekenen. Daardoor oogt het M Sportpakket een stuk fraaier en completeert dat het ontwerp. Sindsdien past BMW deze tactiek op al zijn modellen toe. Zo’n M Sportpakket kost niets meer om te produceren dan een gewone bumper, maar de consument betaalt er graag meer voor.

BMW E60 met varkensneus

In dit geval gaat het niet om het M Sportpakket, maar de neus. Want waar de E60 met veel kritiek werd ontvangen, was dat al helemaal het geval met de neus van de BMW 4 Serie (en de M3). De neus is weinig subtiel en domineert het complete aangezicht van de auto. Aan de andere kant: kijk naar de best verkochte auto’s. Je kunt concluderen dat fraai design nauwelijks van belang is, helaas.

China

In dit geval betreft het een kit voor de E60, door specialisten uit China ontwikkeld. Het geheel ziet er niet bijzonder fraai uit. Waar een goed samengestelde BMW E60 er wel degelijk fraai uit kan zien, gaat het hier mis. Ook al vind je de grille op de 4 Serie heel erg mooi, het klopt niet. Je hebt hier namelijk te maken met twee design-filosofieën, toegepast op één auto. Wat ons betreft een keiharde ‘NEXT!’, maar kijk er niet vreemd van op dat we dit soort conversies ook in Nederland kunnen aanschouwen. Gelukkig zijn er ook tuners die het andersom doen.

Interesse? Je kunt de varkensneus voor de E60 hier bestellen! Als de M4 neus je niet aanstaat, een M2 neus is ook mogelijk (afbeelding boven). Wow.