Zo verlies je zo min mogelijk geld op een nieuwe auto?

Een nieuwe auto kopen zonder je zorgen te hoeven maken over de restwaarde?

“Wie koopt er nu nog een nieuwe auto?” Een vraag die bij menig mens naar boven komt. De afschrijving kan, afhankelijk van het type auto en motor, enorm zijn. In het luxere segment worden dit soort afschrijvingen meestal voor lief genomen. Bij betaalbare auto’s is dat al anders.

Als we ING moeten geloven ligt het antwoord bij de elektrische auto. De bank heeft een onderzoek gedaan en stelt dat EV’s de beste restwaarde zullen hebben als het gaat om de nieuwverkoop van auto’s. De vraag naar een elektrische auto is groeiende en vandaag de dag is het zelfs zo dat sommige EV’s een lange levertijd kennen. De ING stelt dan ook dat elektrische auto’s hun waarde beter gaan behouden dan benzine- en dieselmodellen. Nu schommelt de restwaarde van een EV tussen een benzine- en een dieselauto.

De bank heeft een aantal cijfers paraat. ING schat dat nieuwe elektrische auto’s na 5 jaar 40% tot bijna 50% van hun nieuwwaarde behouden. Bij benzine auto’s is dat volgens de bank 35% tot 42,5% en bij diesels 27,5% tot 35%. De markt van elektrische auto’s is op dit moment voornamelijk van toepassing op zakelijke kopers. Daar zal de komende jaren een langzame overgang in komen. ING denkt dat tweedehands elektrische auto’s met een actieradius van ongeveer 400 kilometer over 5 jaar erg populair zullen worden op de occasionmarkt, wat dan weer goed is voor de restwaarde van het voertuig.

ING schat dat de nieuwverkoop van auto’s volgend jaar voor 12,5% zal bestaan uit EV’s. Het ING Economisch Bureau verwacht dat in 2025 een kwart van de markt een elektrische occasion zal overwegen. Deze uitspraak is gedaan op basis van het onderzoek ‘ING Vraag van Vandaag’. 48.000 respondenten kregen vragen omtrent elektrisch rijden en de aanschaf van de elektrische auto.