Vanaf nu kun je de BMW iX3 bestellen

Net als een groot aantal automerken probeert ook bij zijn modellengamma groener te maken, door deels of volledig elektrische voertuigen te introduceren. BMW was er redelijk vroeg bij met de i3 en de i8, maar een SUV die enkel op stroom kon rijden, die ontbrak vooralsnog. De Beierse autofabrikant is vandaag een stap dichterbij het opvullen van zijn portfolio. Het merk heeft zojuist namelijk bekendgemaakt dat de iX3 gereserveerd kan worden.

Hoewel de productie van de auto pas in 2020 start in BMW’s Chinese fabriek in Shenyang, geeft het merk zijn klanten nu al de mogelijkheid een aanbetaling te doen voor de iX3. Wanneer geïnteresseerden 1.500 euro overmaken naar de Duitsers, dan reserveren zij voor hen een exemplaar. Voor klanten die een iX3 resereveren, heeft BMW een aantal overbruggingsaanbiedingen klaarliggen. Het merk biedt zulke klanten voordeligere leasecontracten aan voor de X3 xDrive20i, de 530e of de i3.

De BMW iX3 werd vorig jaar geïntroduceerd als (praktisch productieklaar) studiemodel. De auto moet voorzien worden van een volledig elektrische aandrijflijn die goed is voor meer ddan 270 pk. De batterij heeft een capacteit van 70 kWh en daarmee moet de auto ongeveer 400 kilometer ver kunnen rijden. Met een snellader kan de auto in 30 minuten volledig opgeladen worden.