Wiesmann komt weer terug!

Goed nieuws voor de fans van betrouwbare Britse sportwagens.

Het verhaal van Wiesmann is goed genoeg voor een meterslange special op Autoblog. Het bedrijf werd in 1988 opgericht door de gebroeders Wiesmann: Martin en Friedhelm. Hun grote passie: Britse sportwagens.

Sinds de jaren ’90 bouwen ze de beste Britse sportwagens die je maar kan krijgen. Zelfs in Groot-Brittannië zijn ze redelijk populair. Rond die periode waren er nog voldoende alternatieven op de thuismarkt, denk aan merken als TVR en Marcos. Een groot verschil tussen de Britse merken en Wiesmann was de bouwkwaliteit. De producten van Wiesmann zijn zeer goed in elkaar geschroefd en mede daardoor veel betrouwbaarder.

Ook heeft het merk aanzien doordat ze gebruik maken van BMW motoren. Sommige modellen hebben zelfs heuse M-motoren. Wiesmann krijgt (terecht) lovende reviews van de pers. Kortom, missie geslaagd. Echter, Wiesmann doet de Britse fabrikant iets te goed na door óók failliet te gaan. Maar wees niet getreurd, Wiesmann komt terug!

Ze zijn nog niet scheutig met nieuws. Op dit moment noemen ze de nieuwe auto ‘Project Gecko’. De Gekko is het logo van Wiesmann om de wendbaarheid te benadrukken en omdat het gewoon een smakelijk beestje is. Dat laatste feitje is overigens verzonnen. We kunnen zien aan de afbeeldingen dat de vorm van de grille en koplampen bekend voor zullen komen. Sowieso lijkt er en profil niet veel te veranderen.

Onderhuids is er nog minder bekend. We gokken op een doorontwikkeling van de MF5. Wel zijn er wat technische details bekend. Onder de kap komt een BMW M-motor te liggen, een heuse V8. Reken dus op de V8 uit de M5 met 600 of 625 pk. Deze wordt gekoppeld aan een versnellingbak met acht verzetten. Welke bak dat is, zegt Wiesmann niet. Wel dat het mogelijk om meer dan 320 km/u te halen. De 0-100 km/u sprint is in minder dan 3,5 seconden achter de rug. Volgens Wiesmann wordt het project in 2020 onthuld. Als ze écht Brits willen zijn, zou dat eind 2023 betekenen.

Met dank aan Erik voor de tip!