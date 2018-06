Kijk nou, het is de nieuwe BMW X5

Heavy breathing.

Audi moet vandaag de schijnwerpers delen met BMW, want deze vijfde juni lijkt een lekfestijn aan SUV’s te worden. Het Russische automagazine Autoreview heeft plaatjes van de nieuwe X5 in handen gekregen. Kijkend naar eerdere spyshots lijkt dit inderdaad op de real deal.

Wat meteen opvalt zijn de enorme nieren. Als een oude opa die afhankelijk is van zuurstof, krijgt de nieuwe X5 een grille waar de kont van Kim K jaloers op kan zijn. Persoonlijk ben ik niet zo’n fan van het hekwerk, maar hou er rekening mee dat dit de nieuwe designtrend is van BMW. We zagen het al eerder bij de X7 Concept. De koplampen en voorbumper zijn minder spannend. De overeenkomsten met de nieuwe X3 zijn daar.

Door naar de achterkant, want hier zijn de verschillen met de huidige X5 ook goed te zien. Dunnere achterlichten geven de X5 een totaal andere look. Meer info is op dit moment nog niet bekend. De onthulling van de G05 X5 is later dit jaar.