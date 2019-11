‘BMW komt met allesvernietigende SUV Coupé’

Lekker wakker worden op de zondag!

Het was één van de grootste verrassingen in 2008: de BMW X6. Het concept was in principe zwaar gemankeerd. De BMW X6 was vooral veel dingen níet. De X6 was minder ruim en comfortabel dan een BMW X5, terwijl de X6 wél duurder was. Het reed ook niet echt sportiever, want een gemiddeld Chalet in Zwitserland is lichter.

In het terrein kon je er ook niet heel erg veel mee. Dus wat moet je er in hemelsnaam mee? Welnu, mensen vond de X6 (rijtest) een buitengewoon gave auto. In de categorie van de grote SUV’s verkocht de X6 zeer goed. Misschien nog wel beter, de verkopen van de X5 gingen er niet ten koste van. Hoe verkeerd het concept ook was, het commerciële succes was daar wel. In deze prijsklasse is uitstraling zeer van belang en de X6 had en heeft zeker uitstraling. Of het de uitstraling is waarmee je geassocieerd wil worden, is een tweede. Het is wel een beetje een foute auto. Zeker als gerenommeerde tuners hun plasje erover gingen doen:

Het voordeel voor BMW was dat de ontwikkeling niet zo heel erg veel geld kostte, maar de marges enorm waren. Zeg maar het tegenovergestelde van een 1 Serie. BMW heeft het concept van de X6 ook naar beneden toegepast met de X4, die zelfs nog beter verkoopt in Europa. Dus wat te doen? Een maatje groter natuurlijk! Het doorgaans goed geïnformeerde BMWBlog laat weten dat BMW zit te broeden op een uber-SAC (Sports Activity Coupé, echt waar). Nu waren er al wat geruchten, nu weten we meer. De schets van de welbekende X-Tomi is slechts ter indicatie:

Naar het schijnt is er al een fabriekscode: G09. Logisch, de X7 (rijtest) heeft de fabriekscode G08. De X8 zal uiteraard een ‘coupé’-versie gaan worden van die mastodont. De X8 zal zo ongeveer de duurste auto gaan worden die BMW verkoopt. Ook zullen er M-Performance en M-modellen van verschijnen. Verwacht wederom niet een praktische auto. Zo zal de X8 geen achterbank krijgen, maar twee separate stoelen. De X8 moet in 2021 op de markt verschijnen. Net als de X3 tot en met de X7 gaat de X8 van de band lopen in Spartanburg, South Carolina.