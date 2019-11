BMW gaat opties aanbieden ná aanschaf

Opties, het blijft toch een dingetje met die Duitsers.

We moeten het Tesla wel nageven, ze hebben de autoindustrie even goed wakker geschud. We gaan het even niet hebben over de elektrische aandrijflijn. Want voor de Model S waren er ook elektrische auto’s en na de Tesla Model S zijn die er nog steeds. Nee, het gaat dit geval om een ander aspect.

Niet het autonoom rijden, het hebben van een eigen brandstofinfrastructuur of Falcon vleugeldeuren. We hebben het over de updates. Als je smartphone een update krijgt, kan deze in sommige gevallen sneller reageren of zelfs een compleet nieuwe interface hebben. Dat is bij Tesla hetzelfde, maar dan cooler. De meeste updates heb je niet direct door. Maar het is natuurlijk wel leuk om wakker te worden en op Twitter te lezen dat je auto 0,1 seconde sneller naar de 100 km/u gaat. Bij veel merken moet je dan toch een nieuwe auto kopen.

BMW gaat iets soortgelijks dopen. Je kunt namelijk via ConnectedDrive diverse functies bedienen. Tot voorheen moest je dan altijd je opties uitkiezen die je wilde hebben. Achteraf kon je niet via de fabriek de opties alsnog installeren. Maar binnenkort is het de bedoeling dat er meer opties geactiveerd kunnen worden. Het zou gaan om opties als de BMW Drive Recorder, ‘High Beam’-lichtsensor en actieve cruise control. Dat meldt Vice President Product Placement Peter Heinrich aan Carscoops.

Het achteraf activeren van dit soort voorzieningen heeft een paar voordelen. Het biedt voor BMW commerciële voordelen. Misschien dat er een optie was die de eerste eigenaar niet nodig vond, maar de tweede eigenaar wel. Dan kan deze via de BMW dealer de optie activeren. Maar het biedt nog een voordeel. Mochten er opties en functies op een later moment worden geïntroduceerd, dan is het alsnog mogelijk om dit op een bestaande BMW te introduceren. Dan moet het wel gaan om een BMW met die uitgerust zijn met Remote Software Upgrade (op OS 7.0).

BMW wist het nieuws te halen door geld te gaan vragen voor services als Apple Car Play, iets waar ‘het internet’ het niet mee eens was. Volgens BMW is dit model onvermijdelijk. Als het aan de Duitse autobouwer ligt, worden de opties gelinkt aan de eigenaar, niet aan de auto. Op zich logisch, je neemt je apps ook mee naar je nieuwe smartphone, die gaan niet naar de tweede eigenaar. Overigens komen er nog serieuze updates aan, functies als het starten van de motor op afstand of de afstelling van het Adaptive M onderstel moeten ook via een afstandje geïnstalleerd kunnen worden. Het zou kunnen kleven. Want als je niet betaald hebt voor de opties, krijg je ze dus wel in je auto, maar ze werken (nog) niet.