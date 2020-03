Zo denkt de F1 over inhalen van gemiste races

Haha, de F1 denkt over inhalen…

Is het al juni? Nu het F1 festijn voorlopig niet doorgaat is het natuurlijk de vraag: hoe nu verder? Op dit moment lijkt niemand daar echt een sluitend antwoord op te kunnen geven. De F1 zelf zet volgens sommigen (lees: Helmut Marko) echter in op een herstart over een aantal maanden in Azerbeidzjan. Stiekem zal men hopen eerder weer los te kunnen gaan, bijvoorbeeld eind mei in Monaco. Maar of het Coronavirus dat toelaat is twijfelachtig. En hoe zit het dan met alle evenementen die nu gemist worden? Gaat de F1 die races proberen in te halen?

Ross Brawn

Een man die mee moet helpen een antwoord op deze ingewikkelde kwestie te formuleren luistert naar de naam Ross Brawn. De voormalig team manager en team eigenaar houdt zich primair bezig met de…euhm…sportieve kant van de sport. Dat gaat dan bijvoorbeeld over nieuwe technische regeltjes, maar ook over de vorm van raceweekends. In dat laatste zit ‘m mogelijk deel van een oplossing om alsnog ettelijke races te verrijden.

Vakantie? Welke vakantie?

Brawn acht het namelijk een puike optie om de zomerperiode te gebruiken om de nodige races in te halen. In die zomer zit tussen de Grand Prix van Hongarije en die van België een gat van vijf weken. Normaal gesproken gaan in een aantal van die weken de deuren van de fabrieken verplicht op slot. Maar dit jaar zou dat dus opgeschort kunnen worden, daar de (meeste) teams nu al ‘pauze’ hebben.

Triple Headers

De zomer wordt op deze manier wel een hele drukke periode voor de teams. Maar dit kan deels gemitigeerd worden door de herinvoering van de zogeheten ‘Triple Header’. In drie opeenvolgende weekends wordt er dan drie keer geracet. Dit gebeurde ook al in 2018, toen de Franse, Oostenrijkse en Britse Grote Prijzen in drie opeenvolgende weekends afgeraffeld werden. Fans vonden dat wel leuk, maar teams niet. Velen klaagden dat het een te grote belasting vormde voor hun personeel. Ook daarvoor heeft Brawn echter al een plannetje bedacht: raceweekends die bestaan uit slechts twee dagen.

Heb jij zin in Zandvoort in augustus? Laat het weten, in de comments!