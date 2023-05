Veilig is heilig voor deze Land Rover Defender

In ultieme veiligheid reizen zonder dat de buitenwereld het door heeft, het kan met deze Land Rover Defender.

Begin deze maand konden wij een mooie deal met jullie delen. Je kan de ex-auto’s van Willem Holleeder bezitten. Een Passat W8 en BMW E39 die tegen een stootje kunnen middels bepantsering. Het mooie aan dit tweetal is dat niemand zal vermoeden dat je met een gepantserde auto op pad bent. Als dat ideaal is, hebben wij nog eentje voor je.

Land Rover Defender Inkas

Het al vaker behandelde bedrijf Inkas heeft hun plasje gedaan over de Land Rover Defender. Toch de Land Rover die je iets minder associeert met belangrijke staatshoofden en/of drugsbaronnen. Die hebben immers Range Rovers. Inkas zorgt ervoor dat ook de Defender nu een dikke laag extra staal en glas heeft om beschermd te zijn tegen flink wat geweld.

Gepantserd

Als je veel vijanden hebt, is deze Land Rover Defender van Inkas perfect. Hij is namelijk perfect als je dagelijkse ritten je soms door een kogelregen brengen. Er zit namelijk B6-niveau bepantsering op, wat betekent dat de meeste ‘krachtige automatische machinegeweren’ er geen gaatje in krijgen. Zoals altijd zit er een dik bepantserde ‘kooi’ in het passagiersgedeelte met een tussenschot achterin. Oh ja, en een extra versterkte onderkant zorgt ervoor dat een bermbom of ander explosief de auto niet van onder beschadigt. Veilig!

Incognito

Het mooie van de Land Rover Defender van Inkas is dat je goed moet kijken om te zien dat dit geen standaard model is. Als je écht goed oplet verraden de deurstijlen de bepantsering, alsook de aluminium frames onder de auto. Verder is ‘ie zo goed als standaard op het oog, op iets wat onnatuurlijk voelt na: geen reservewiel achterop. De extra bepantsering maakt de deur zo zwaar dat een reservewiel de scharnieren een te zware taak geeft.

Normaliter staat extra pantser synoniem aan extra gewicht en voeren bedrijven als Inkas de motor van de auto ook op. Inkas vond de 5.0 liter V8 van de Defender echter genoeg, dus je krijgt alsnog 525 pk. De vraagprijs van deze Defender-die-tegen-een-stootje-kan ligt boven de 290.000 dollar. Goedkoop is het dus niet.