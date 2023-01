BMW’s worden weer mooi en tijdloos (aldus BMW)

BMW’s moeten weer mooi en tijdloos zijn, zodat facelifts niet nodig zijn.

Voordat het internet er was en Chris Bangle los mocht gaan, kreeg BMW eigenlijk best veel kritiek op hun designs. Alles leek namelijk wel heel erg op elkaar. Dat was in de jaren ’70 al het geval en in de jaren ’80 was dat niet anders. Sla maar een paar oude tijdschriften open (doen wij ook graag!).

In de jaren ’90 werd de kritiek alleen maar heviger. BMW maakte een worst die je in verschillende formaten kon krijgen. Het was dus allemaal eenheidsworst. En nu? Nu vinden de fanboys de jaren ’90 BMWs het ultieme hoogtepunt qua design. Kun je nagaan hoe die perceptie om kan slaan.

Geen eenhiedsworst

Enfin, sindsdien is BMW lekker met het design aan de slag gegaan. Je kan zeggen wat je wil over de ontwerpen van het merk. Onthoud alleen twee dingen: ze verkopen als warme broodjes en het is allesbehalve saai.

Met name dat laatste was destijds een enorme uitdaging voor Chris Bangle. BMW wilde meer diversiteit qua design én een veel omvangrijker gamma. Daarin zijn ze gewoon geslaagd, ondanks de vele fanboys die er een mening over hebben.

Maar die fanboys worden op hun wenken bediend! Dat blijkt uit een interview dat BMW-designbaas Domagoj Dukec gaf aan The Drive. Dat gebeurde naar aanleiding van de lancering van de BMW iVsion Dee concept, die afgelopen week is onthuld.

Daar zagen we een veel strakker en tijdloos BMW-model dan wat we de laatste jaren voorgeschoteld krijgen. Hier kijk, mooie bips, hè?

BMW’s mooi en tijdloos vanaf Neue Klasse

BMW wil een nieuwe weg in slaan voor de Neue Klasse en deze Dee is daar een voorproefje van. De nieuwe BMW-modellen moeten juist enorm tijdloos gaan worden.

Volgens Dukec moeten de modellen vanaf 2025 zon 10 jaar mee kunnen gaan zonder facelift. Niet dat dat ook 100% zeker zal gaan gebeuren. Zo’n facelift zorgt toch weer voor wat extra omzet om te genereren.

Ook zal BMW sedans blijven bouwen. Ondanks dat de hele wereld over is gegaan en op crossovers en BMW voornamelijk crossovers verkoopt, hoort een sedan bij het DNA van BMW.

Elektrische aandrijving voor een sedan kan prima, dus BMW wil ze zeker blijven bouwen. Niet onhandig ook, want een elektrische crossover of SUV is bijzonder inefficiënt, zwaar en overbodig. Vandaar dat ook bij elektrische SUVs men de banden leeg laat lopen.

