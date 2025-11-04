BMW geeft duidelijkheid over V6 in de volgende M3

Soms worden geruchten wel heel letterlijk genomen en wordt beweerd dat BMW voor de nieuwe M3 met een V6 komt. Dit zegt BMW erover.

Iets waar je wellicht niet elke dag bij stil staat: BMW heeft nog nooit een auto uitgerust met een V-motor met minder dan acht cilinders. Nou is dat met motoren als een V4 of V5 logisch, maar het betekent ook dat er nog nooit een BMW V6 is geweest. En da’s toch bijzonder, want het is een vrij gangbare motorvorm. Er waren ooit plannen voor bijvoorbeeld een krachtige V6 om de M5 E39 aan te drijven, maar ultiem gezien is er maar één soort zescilinder die BMW zo’n beetje definieert: de reihensechszylinder of zoals wij hem kennen: zes-in-lijn.

BMW M3 met V6?

En zo ontstond een onverwacht gerucht. Er werd namelijk door bronnen ineens gesproken van een V6 voor de aankomende BMW M3 (G84). Dat zou een bizarre ommezwaai zijn. De claim is gebaseerd op het feit dat BMW heeft bevestigd dat de aankomende M3 op benzine een ‘nieuwe soort zescilinder’ gaat gebruiken. Ja, die kan je op meerdere manieren interpreteren, waaronder inderdaad de indeling van de cilinders.

Toch niet

Maar het antwoord is veel eenvoudiger, bevestigd door M-baas Frank van Meel. Zo erg anders bedoelde BMW nou ook niet met een andere zescilinder. Het sloeg er meer op dat de zescilinder in kwestie een soort evolutie wordt van de huidige S58B30, om nu Mild Hybrid te kunnen worden. Dus het is op dat front anders: het wordt de eerste (mild) hybride zescilinder van BMW M. Waarmee dus wel bevestigd wordt dat het gewoon om een zes-in-lijn gaat, dus het V6-gerucht kan de prullenbak in.

Nu ineens met een V6 komen zou ook rare timing zijn voor de BMW M3. De G84 wordt een wat vreemde ’tussengeneratie’ die je eigenlijk niet zou verwachten, dus het barst niet van de radicale veranderingen. Want ondertussen werkt BMW ook aan de M3, wat de volledig elektrische sportbroer van de eerste BMW i3 op het Neue Klasse-platform wordt. De zescilinderversie is voor de mensen met watervrees, maar ook om het succes van de G80 nog even door te zetten. Beide modellen worden verkocht als M3, maar Van Meel belooft dat de elektrische M3 ‘zo goed is’ dat we het idee hebben dat het merk liever op die koers gaat inzetten. Iets radicaals doen voor wellicht de laatste M3 met een verbrandingsmotor? Niet logisch. (via BMWBlog)