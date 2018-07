BMW geeft i3 en i8 een huid van 24 karaat goud

Goud maakt duidelijk een terugkeer, maar niet op de manier waarop we het hoopten.

Hoewel het nieuws ons regelmatig anders wil doen vermoeden, leven we wel degelijk in tijdperk van overvloed. Met name in de westerse wereld komt dit gegeven veelvuldig naar de oppervlakte drijven. Natuurlijk kun je hier ook in doordraven. Dit zien we vooral bij rijke figuren met aandachtsproblemen. Niets zegt immers “kijk mij eens baden in pegels,” dan rondrijden in een volledig gouden auto. Inmiddels blijkt dat we diezelfde levensovertuiging ook bij autofabrikanten zelf terug kunnen vinden.

BMW Tsjechië heeft recentelijk namelijk een tweetal i-modellen ter wereld gebracht, die in angstaanjagend veel goud zijn gehuld. Beide auto’s krijgen een gouden douche (niet googlen), die er maar liefst vier lagen inhakt. Het 23,75 karaat goud is tot stof gestampt en toegepast door de officiële (Tsjechische) kleurenpartner van BMW, Toplac. De kleuren van de BMW i3 (rijtest) en i8 (rijtest) Starlight Edition, zoals de wagens heten, moet zoals de naam doet vermoeden een met sterren overgoten nacht nabootsen.

Afgezien van het feit dat de one-off BMW’s niet bepaald tot de verbeelding spreken, worden de ‘groene’ auto’s hierdoor ook nog eens een rijdende bron van huichelarij. Het mijnen van goud is namelijk uitermate slecht voor het milieu. Zo slechts zelfs, dat het opgraven van nog geen 30 gram van het edelmetaal meer dan 18.000 kg aan rotzooi met zich mee kan brengen. En dan hebben we het nog niet eens over de hoeveelheid vervuiling die eraan verbonden is.