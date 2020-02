BMW: gegenereerd geluid is nodig dezer dagen

Niet zeuren: in ieder geval komt er nog wát geluid uit een nieuwe BMW, of iets in die richting.

Wat is de nummer één oorzaak van afkeer tegen elektrisch rijden? Onder het benzinehoofd-volk durven wij te stellen dat het geluid is, of het gebrek daaraan. Wij autofanaten houden er gewoon van om een dikke blèrpijp onder de auto te hebben. Wat in de meeste gevallen gewoon kan, maar BMW doet iets anders met het geluid van hun auto’s.

Speakers

Sinds de F10-generatie van de M5 zijn er twee dingen veranderd qua geluid. Ten eerste miste de motor twee cilinders, waardoor die legendarische V10-brul niet meer van toepassing was. Ten tweede versterkte BMW het geluid van hun kleinere V8 met gegenereerd geluid. Een artificiële versie van de V8-roffel kwam binnen door de speakers. Het idee an sich is niks mis mee: jij koopt een auto dus geniet jij het meest van het geluid. Zo hoeft de omgeving, wie het niks interesseert, niet zo hard mee te genieten van jouw belevenis. En zo volgden andere merken hun voorbeeld: bij de Renault Clio RS van de vorige generatie kon je zelfs kiezen welk geluid gegenereerd werd! Je kunt een viercilinder turboblokje moeilijk laten klinken als de V6 van een Nissan GT-R, maar het kan (voor jezelf) met de Clio IV RS.

En ook al probeert het geluid door de speakers de uitlaat te evenaren: ongeacht hoe goed dat werkt, is het toch niet wat ‘de petrolhead’ wenste. Toch weer nep, een probeersel om iets te zijn wat je niet hebt. Ondertussen voegt BMW het systeem toe op meerdere modellen, zo ook de nieuwe X5 M en X6 M. Ja, deze hebben beide de reeds bekende 4.4 liter V8 onder de kap, dus de soundtrack zou in orde moeten zijn. Toch is er wederom sprake van een gedempte uitlaat met, jawel, geluid door de speakers.

De reden

De reden is dan ook niet om het vakje ‘Harman/Kardon premium audio’ aan te vinken, of moedwillig geluid te verknallen. Nee, BMW-ingenieur Axel Theiling, verantwoordelijk voor de technische kant van de X5 en X6 M, schuift de schuld in de schoenen van de milieulobby. Niet letterlijk, maar de emissie-eisen zorgde voor een beetje creativiteit bij de BMW-jongens.

Theiling zegt dan ook tegen BMWBlog dat ze wél elke BMW een unieke soundtrack willen geven, maar de emissie-eisen voorschrijven dat de uitlaat enorm gedempt wordt. Natuurlijk is die demping voor de vieze deeltjes, maar automatisch wordt het geluid erbij gedempt. Het is dus lastig om de uitlaat op een natuurlijke manier te laten verschillen van de M5 of M8, die dezelfde motor hebben. Daar helpt BMW Active Sound.

Met die wending valt er wat te zeggen voor de keuzes van BMW. Het schijnt bij bijvoorbeeld de nieuwe Audi RS6 een ‘issue’ te zijn, dat de uitlaat zo gedempt is dat je er geen lekkere V8-brom uit kunt laten komen. Ieder zo zijn oplossing voor het probleem.

