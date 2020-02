ePrix van Marrakesh: tijden en wat je moet weten

De vijfde race staat ongeduldig voor de deur! Lees hier alles wat je moet weten over de tijden en andere dingen die je moet weten over de ePrix in Marokko!

We beginnen er nu een beetje lekker in te komen. De race in Santiago was op zich niet verkeerd, maar miste wat spanning. De ePrix in Mexico daarentegen was zeer vermakelijk. Ok, de racewinnaar was geen verrassing, maar alles wat erachter gebeurde zorgde voor veel spektakel, inclusief twee Nederlanders die elkaar raakten.

Gelukkig gebeurde dat op een uitstekende positie. Sterker nog, er was absoluut kans dat De Vries of Frijns zich naar het podium kon rijden. Wat dat betreft zijn we benieuwd hoe de twee Nederlanders het dit weekend gaan doen in Marokko.

Marrakesh, Marokko

Marrakesh is een van de grootste steden in Marokko. De race wordt verreden in het midden van Marokko. Net als in Mexico rijdt men tijdens de ePrix in het centrum van Marrakesh. Overigens niet in het oude centrum, dat is Unesco werelderfgoed.

Marrakech Street Circuit

In tegenstelling tot Mexico is het circuit, het Marrakech Street Circuit, een tijdelijke baan en geen variatie van een bekend circuit. De baan is nét geen 3 kilometer lang (dus 2,99 km) en bestaat uit maat liefst 15 bochten. In 2009 werd er voor het eerst sinds 1954 weer in Marokko gereden. Dat was toen nog in het WTCC. In 2016 werd de baan ingrijpend veranderd. De baan werd meer een circuit, in plaats van een paar rechte stukken verbonden met een paar bochten.

Wat is het ronderecord op het Marrakech Street Circuit?

Het ronderecord van de Formule E race in Marokko staat op naam van Lucas di Grassi. In de auto van Audi Sport Team ABT Schaeffler reed hij 1:20.296.

Wie won vorig jaar de ePrix van Marrakesh?

Dat was de Belg Jérôme d’Ambrosio. Hij won in een auto van Mahindra. Erg knap, want hij starte vanaf een tiende plaats. De Nederlander Robin Frijns ging als achtste van start, maar wist de tweede plaats te pakken.

Wanneer is de kwalificatie van de ePrix van Marrakesh?

Zaterdag 29 februari om 11:00. Er zijn vier kwalifiacitesessies waarin per keer zes auto’s meedoen. Aansluitend volgt er een ‘superpole‘ waarin de zes snelste coureurs strijden om de uiteindelijke pole position.

Wanneer is de race van de ePrix van Marrakesh?

Zaterdag 29 februari om 16:00 begint de Formule E race in Marokko. Er wordt één uur geracet plus één ronde.

Waar kan ik de ePrix van Marrakesh volgen?

Je kan kijken op Eurosport, waar de kwalificatie en race in hun geheel worden uitgezonden. Autoblog zal verslag doen van de kwalificatie en race, uiteraard.