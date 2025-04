Citroën heeft de Ami ruig gemaakt en nu wil jij er ook één

Kijk nou amice. Het is de vernieuwde Citroën Ami en introductie van de buggy.

Alle lezers uit Amsterdam of Het Gooi opgelet. In de categorie ‘de scooters van nu’ heeft Citroën de Ami in het nieuw gestoken. Een open tweewieler is voor paupers. Tegenwoordig zit de welgestelde jeugd in van die voertuigen die we vroeger gewoon brommobielen noemden. Maar eerlijk is eerlijk. De nieuwe Citroën Ami buggy maakt zelfs mij hebberig.

Citroën Ami buggy

De Ami buggy is lekker ruig. Precies wat dit 45 km/u-karretje nodig had. Geen deuren, geen dak. In plaats daarvan zijn er stalen beugels geplaatst. Ook is er een spoiler en koos Citroën voor gouden 14-inch wielen. Vergeet die stomme fatbikes, hier zou een puber warm voor moeten lopen.

Met regenachtige dagen krijg je afritsbare deurhoezen en een eenvoudig te bedienen softtop. De Palmeira-uitvoering doet er nog een schepje bovenop met een knalgele kleur, stickers en een dashboardmascotte genaamd Andy (echt waar) die meeknikt.

Citroën biedt drie kleurpacks voor wie zijn Ami wil personaliseren: Spicy (rood), Icy (wit) en Minty (groen). Elk pack bevat kleurrijke wieldoppen, raamstickers, interieuraccessoires en een smartphonehouder.

Voor de wat serieuzere zakelijke rijder is er de Ami Cargo. Deze is uitgerust met een slimme, modulaire kit waarmee je tot 340 liter laadruimte krijgt. Vooral gericht voor bezorgdiensten of stadslogistiek. Handig voor al die milieuzones, zoals in Damsko.

Citroën heeft inmiddels al 75.000 Ami’s verkocht in achttien landen. Voor zo’n klein karretje zijn dat echt geen verkeerde aantallen. En ja, als ik in Frankrijk op het land zou wonen zou ik ook zo’n ding kopen voor het ritje naar de bakker.

Vanaf 6 mei kun je de vernieuwde Ami en Ami Buggy ook in Nederland bestellen. Prijzen volgen binnenkort. Laat die Vespa maar zitten. Ik wil een Citroën Ami, zo’n buggy dan hè.