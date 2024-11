BMW gooit de plofmotor in de uitverkoop!

Uit een intern rapport van BMW blijkt dat de verbrandingsmotoren tot einde van het jaar in de uitverkoop gaan. Tot 5.000 euro korting!

BMW gaat een flinke uitverkoop houden in aanloop naar het einde van het kalenderjaar. Dat beweert de Duitse afdeling van Business Insider die de hand heeft weten te leggen op een intern rapport van de Bayerische Motoren Werke.

Als je nog dit jaar in de markt bent voor een NIET-elektrische BMW kun je zo maar vijfduizend euro korting krijgen. Alle auto’s met een verbrandingsmotor, dus ook de plug-in hybrides, gaan in de uitverkoop. Met uitzondering van de BMW X3.

Strengere limieten

Het merk wil nog even flink de verkoopcijfers plussen. Het gaat goed met de verkopen, ook met de volledig elektrische auto’s. Vooral dat laatste is positief, want dat betekent dat BMW de gemiddelde uitstoot voor zijn hele vloot op zijn pantoffels haalt.

Voor 2024 is dat 116 gram CO2 per kilometer. In 2025 wordt dan 93,6 gram. Zit je daar als fabrikant boven dan moet je boetes gaan betalen. Omdat het merk dit jaar zo goed geboerd heeft met EV’s kan er nog wel een hele sloot benzineslurpers bij in de mix. Scheelt volgend jaar weer geld aan boetes. Mits het doorgaat.

Uitverkoop BMW

Dus gauw voor het einde van het jaar de parkeerterreinen met plofmotoren leeg verkopen. Kennelijk wegen de kosten van de kortingen op tegen de boetes die volgend jaar boven het hoofd hangen.

Of en wanneer de kortingen ook Nederland gaan bereiken is nog niet duidelijk, maar ben je nog in de markt voor een fijne BMW op dinosap, dan kan het zomaar lonen om die nog dit jaar aan te schaffen.

O ja, mocht je al besteld hebben en denken slim te zijn door af te bestellen en dan weer een nieuwe order te plaatsen met korting? Die route is juridisch vakkundig dicht getimmerd door het merk uit München.