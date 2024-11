Zeven EU-landen willen uitstel strengere emissienormen

Zeven EU-landen roepen op tot uitstel van de geplande strengere emissienormen voor autofabrikanten. En Duitsland zit daar niet bij…

Automerken in Europa hebben het moeilijk. Volkswagen worstelt en moet waarschijnlijk fabrieken sluiten en mensen ontslaan, de productie van Fiat staat on-hold en het ene na het andere merk meldt dat ze wat rustiger aan gaan doen met de overgang naar elektrisch rijden.

Wie niet wil dat er rustiger aan gedaan gaat worden is de Europese Commissie. Die heeft namelijk nieuwe normen bepaald qua uitstoot waar alle geproduceerde auto’s aan moeten voldoen. Daarnaast moeten we op termijn natuurlijk allemaal elektrisch. Maar over dat laatste gaat deze oproep maar gedeeltelijk.

Concurrentiepositie onder druk

De zeven landen, te weten Italië, Polen, Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië, Roemenië en Slowakije, vragen om een pragmatischer implementatietijdschema. Lekker woord voor scrabble.

Dat betekent dat ze de fabrikanten binnen de EU meer tijd willen geven om tot die strengere uitstootnormen te komen. Deze landen vinden namelijk dat de huidige tijdsplanning de Europese concurrentiekracht zullen ondermijnen.

Wat is er aan de hand?

Volgens de huidige EU-wetgeving worden de limieten vanaf 2025 een stuk strenger. Als de autofabrikanten over de hele vloot gemeten boven een bepaalde grens uitkomen dan moeten ze boetes gaan betalen. Hier komt dus de verkoop van EV’s wel om de hoek kijken.

Die mogelijke boetes over 2025 kunnen dan wellicht gecompenseerd worden door het extra goed te doen in 2026 en 2027, maar dat is volgens de fractievoorzitter van de Duitse FDP een onhaalbare kaart. Met de achterblijvende verkoop van elektrische auto’s worden die vlootlimieten gewoon niet gehaald. Ook de komende jaren niet.

Duitsland wil geen uitstel strengere emissienormen

De oproep van de zeven landen, met als opvallende afwezigen Duitsland, Frankrijk en Hongarije, wijst erop dat dergelijke boetes de mogelijkheden van de industrie om te investeren in innovatie en ontwikkeling alleen maar frustreren. Om nog maar te zwijgen van de concurrentiepositie op het wereldtoneel.

Manfred Weber, voorzitter van de centrumrechtse EVP fractie in het Europarlement doet ook een duit in het zakje. Hij kan zich niet voorstellen dat als er banen op het spel staan, zoals nu bij Volkswagen, de staat kan verlangen van de bedrijven dat ze forse boetes gaan betalen.

Dat Hongarije niet mee tekent is met meerdere (Chinese) autofabrieken die in het land EV’s bouwen niet zo gek. Dat Duitsland niet achter de oproep staat is eigenlijk wonderlijker. Staatssekretär für Wirtschaft und Klimaschutz Bernhard Kluttig laat weten dat het gewoon heel belangrijk is dat de auto-industrie haar doelstellingen haalt. Benieuwd hoe de Volkswagen medewerkers wiens baan op de tocht staat daar over denken als ze naar de stembus mogen begin volgend jaar…