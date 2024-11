Ook Porsche past EV plannen aan

De volgende autofabrikant meldt zich met aanpassingen in zijn EV plannen, deze keer Porsche.

De één na de andere autofabrikant komt terug op zijn al dan niet ambitieuze elektrificatie plannen. Vandaag is het de beurt aan Porsche. Liet het merk in 2022 nog weten dat in 2030 80 procent van zijn nieuw geleverde auto’s een EV moet zijn, nu trekt CFO Lutz Meschke die keutel in.

Als Porsche kijkt naar de realiteit in de markt, dan kan het niet anders dan terug komen op zijn eerdere voornemen tot vergaande elektrificatie. De transitie naar volledig elektrisch vertraagd en daar moet het merk naar handelen. Aldus de CFO tegen Automotive News Europe.

China werkt niet mee

Een merk als Porsche is een wereldmerk en kijkt dus ook naar de wereldmarkt. In China zag het merk bijvoorbeeld de verkoop van de elektrische Porsche Taycan dalen met 35 procent ten opzichte van vorig jaar. Vanaf september zit de totale verkoop in China (ICE en EV) zelfs in een neerwaartse beweging van 29 procent.

Op zich niet gek als je bekijkt dat in de Chinese markt meerdere eigen concurrenten komen die direct de Taycan bedreigen. Voor een kleiner prijsje uiteraard. Als je als Chinees voor minder een Xiaomi SU7 kunt kopen… Dat die auto goed is bewijst de topman van Ford wel.

Doelgroep wil een verbrandingsmotor

Je zag het niet aankomen, maar wat blijkt? De doelgroep van Porsche wil liever een verbrandingsmotor in zijn Porsche. Het luxesegment lijkt juist in die richting te bewegen en niet enkel te focussen op de elektrische auto.

Als de markt een plofmotor wil, dan lever je als fabrikant uiteraard een plofmotor. Als je daar je strategie voor moet veranderen dan doe je dat natuurlijk. Je moet uiteindelijk namelijk gewoon auto’s verkopen.

Porsche gaat EV’s verbouwen

We zien het meer in de markt, maar ook Porsche wil de huidige EV-platforms geschikt gaan maken voor brandstofmotoren en hybride aandrijflijnen. Zo is er een plan B als de verkoop van volledig elektrische modellen niet voldoende oplevert.

De volledig elektrische Porsches doen wel wat ze moeten doen, maar of het dan nog echt het Porsche gevoel geeft? Onze gewaardeerde eindredacteur @michaelras probeerde het laatst uit op een ritje naar Milaan.