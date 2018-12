Mazda MX-5 (ND) krijgt een bijzondere hardtop

Mocht een softtop niet je ding zijn.

De vorige generatie Mazda MX-5 (NC) kwam ook als Roadster Coupé op de markt. Het grote verschil in vergelijking met de andere varianten was dat deze NC met een hardtop kwam. Er was blijkbaar vraag onder de MX-5 rijders naar zo’n hardtop en Mazda ging daarin mee, al past het natuurlijk niet echt bij de MX-5.

Met de MX-5 (ND) was Mazda duidelijk. Van deze variant komt geen hardtop. Toch kijken we hier naar een ND mét een hard dak. Het is echter geen productiemodel, maar een projectje van Mazda voor de aanstaande Tokyo Auto Salon. Het is niet zomaar een hardtop. De Japanse autofabrikant heeft gewichtssparing in het vaandel gehouden en daarom is het dak van carbon fiber.

Verder voorzag Mazda de MX-5 van een front splitter, zijskirts en een diffuser. Het geinige Japanse karretje staat op 16-inch RAYS wielen. Andere extra’s zijn de Recaro-stoelen, aluminium pedalen en een sleepoog. Qua performance heeft de ND een nieuw vliegwiel gekregen, een sportluchtfilter en een sperdifferentieel.

Naast deze MX-5 neemt Mazda ook een Mazda3, CX-5 en een CX-8 mee naar de autoshow. De beurs begint op 11 januari in de Japanse hoofdstad.