Is dit de duurste MPV van Marktplaats?

Anno 2023 in een gloednieuwe MPV rijden. Een bijna onmogelijke opdracht!

De MPV is zo goed als dood in Europa. De markt vroeg om crossovers en die kregen ze dan ook. Ben je echt principieel en wil je een royale luxe MPV rijden dan ben je op import aangewezen. De Amerikanen hebben namelijk nog wel zoiets voor je.

Duurste MPV op Marktplaats?

Door het achterlijke BPM wat we in Nederland kennen zijn deze auto’s echter totaal uit de markt geprijsd. Maar het kán wel. Kijk maar naar deze Chrysler Grand Voyager. Voor een slordige 159.000 euro (echt waar) staat deze gezinsauto op je oprit. Daarmee lijkt het inderdaad de duurste MPV van Marktplaats te zijn.

Chrysler Pacifica

Je moet wel heel principeel zijn wil je zoveel geld stukslaan op deze people carrier. Het is in elk geval wel zo dat je er een heerlijk busje voor terugkrijgt. Er is plek voor zes personen en bijna iedere inzittende heeft zijn eigen royale stoel. Met uitzondering van het midden achterin. Voor zover een Amerikaan mooi kan zijn zit het allemaal lekker in de leer en zijn er zelfs schermpjes achterin om de passagiers vermaak te bieden.

De Pacifica, zoals de Chrysler in de States genoemd wordt, is bijzonder luxe uitgerust. Elektrische schuifdeuren, een 360 graden camera, elektrische bedienbare achterstoelen en kofferklep. Het zit er allemaal op en aan.

Het is een hagelnieuwe auto, met slechts 36 km op de klok. Geïmporteerd en klaar om er een kenteken op te plakken. Met een 3.6 liter V6 onder de kap is het ook echt geen stakker hè. Dankzij vierwielaandrijving grip het hele jaar door en zit je in 10 seconden op de 100. Hoppa! De topsnelheid bedraagt 250 km/u. Kijk, dat is lekker kachelen naar de vakantiebestemming. Weer eens wat anders dan een BMW of Mercedes-Benz op de autobahn.

Geloof ons. De MPV is een momument en zelfs bij Volvo komt het segment weer tot leven. Lang leve de Multi-Purpose Vehicle. Denk je wat rationeler na dan is dit natuurlijk geld in de fik stikken als een echte Joker. Want de afschrijving van deze auto begint al op het moment dat ze het kenteken erop plakken. Eigenlijk moet je deze kopen en mag je de rest van je leven geen andere auto rijden. Zo, opgelost.